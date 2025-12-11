Новое автомобильное решение интегрирует генеративный искусственный интеллект в информационно-развлекательные системы транспортных средств.

Компания LG анонсировала дебют новой автомобильной платформы AI Cabin Platform на выставке CES 2026, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Решение интегрирует генеративный искусственный интеллект в системы мультимедиа и управления автомобилем и основано на чипе Snapdragon Cockpit Elite от Qualcomm Technologies.

Платформа будет продемонстрирована на закрытом мероприятии в рамках CES и знаменует переход LG к концепции так называемого «автомобиля, определяемого ИИ» (AI-defined vehicle, AIDV).

Все вычисления выполняются локально, непосредственно в автомобиле, без передачи данных в облако. Для этого используются модели генеративного ИИ, включая Vision Language Models (VLM), Large Language Models (LLM) и технологии генерации изображений, работающие на бортовой высокопроизводительной вычислительной системе.

LG подчеркивает, что такой подход обеспечивает реальное время реакции, а также снижает риски утечки данных, связанные с подключением к внешним серверам.

Платформа анализирует информацию как от внешних, так и от внутренних камер, отслеживая дорожную обстановку и состояние водителя. Например, в случае обнаружения автомобиля, врезающегося в полосу, система может произнести: «Автомобиль перестраивается впереди. Пожалуйста, смотрите на дорогу».

Также ИИ способен адаптировать интерфейс под условия: при снегопаде он может изменить оформление экрана на зимнюю тему и предложить соответствующий плейлист.

Это развитие партнёрства LG и Qualcomm, начатого на CES 2025, где компании представили совместную платформу на базе чипа Snapdragon Ride Flex, объединяющую системы мультимедиа и помощи водителю (ADAS) в единый модуль. Новая платформа использует дальнейшее развитие аппаратных решений Qualcomm для запуска сложных функций генеративного ИИ непосредственно в автомобиле.