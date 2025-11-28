Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
OnePlus Ace 6T получит аккумулятор ёмкостью 8300 мАч и поддержку 100-ваттной зарядки
OnePlus уже подтвердила выпуск смартфона Ace 6T в Китае 3 декабря

Компания OnePlus официально подтвердила дату запуска смартфона Ace 6T на китайском рынке — 3 декабря 2025 года. Устройство станет первым флагманским телефоном в мире с аккумулятором ёмкостью 8300 мА·ч, получившим название «Glacier Battery», а также поддержкой 100-ваттной технологии SuperVOOC Flash Charge.

Глава OnePlus China Ли Цзе прокомментировал особенности аккумулятора, отметив, что реальная автономность важнее формальных показателей ёмкости. По его словам, внутреннее тестирование компании показало, что смартфон способен обеспечить более семи часов непрерывной игровой сессии с остатком заряда, выдержать просмотр видео в течение всего международного перелёта и обеспечить целый день активного использования с сохранением заряда к вечеру.

Ace 6T станет первым устройством с процессором Snapdragon 8 Gen 5. Согласно данным компании, смартфон набрал 3,56 миллиона баллов в тесте AnTuTu 11. Устройство получит комбинацию энергоэффективного 3-нанометрового чипсета и обновлённой операционной системы ColorOS 16.

Внешний вид новинки включает металлический корпус, плоский AMOLED-дисплей с ультратонкими рамками и частотой обновления 165 Гц. Дизайн задней панели дополнен компактным металлическим декоративным элементом. Вместо традиционного переключателя режима оповещений будет установлена функциональная кнопка для быстрого доступа к настройкам. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Flash Black, Phantom Green и Electric Purple. Задняя панель устройства выполнена из шелковистого стекла и стекловолокна.

#смартфон #oneplus #ace 6t #китайская версия
Источник: fonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
5
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
В Москве открыли первую за 50 лет судоверфь
+
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
4
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
1
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Представлен новый флагманский 110-дюймовый телевизор Huawei Mini-LED
+
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
6
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
2
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
5
Легендарный УАЗ-469 «Бобик» может вернуться в производство
+
Т-90М «Прорыв» превзошёл американский Abrams по ремонтопригодности
1
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
+
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
+
Xiaomi представила смартфон Poco F8 Pro на глобальных рынках
+

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
37
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
142
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
4
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
4
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
2

Сейчас обсуждают

MALIKSERGEY
10:59
было бы неплохо увидеть сравнение с картами прошлого поколения и из красного лагеря аналогичной стоимости.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Тритон
10:52
Как только будет принято решение о конфискации активов - ЕС конец, абсолютно все кинутся выводить свои активы, а банкам ЕС будет нечем платить, потому что активы активами, но это не значит что в банко...
Сенатор Карасин назвал возможные проблемы ВС Франции после введения добровольной военной службы
Emperor Of The Universe
10:43
Это даже на юмор не тянет, так, агитка из совка, только продукция китайская.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Emperor Of The Universe
10:41
Правильно - с этой термопастой можно и блок питания сверху поставить, греться не будет. И попробуй переубеди меня обратно - сам замерял, было 72 на выходе стало 38 при той же нагрузке.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Терминатор
10:38
После нового года будет еще дороже.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
10:37
Лучше статьи о железе, актуальном как политика.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
Emperor Of The Universe
10:37
Грамотно петришь, молоток.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
Emperor Of The Universe
10:16
Ну попробуй, замахнись, а я пока за попкорном схожу.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
MALIKSERGEY
10:15
сколько же тут маркетинговой перхоты натрусил ТС "....окрыты титаном для более точного воспроизведения сигнала." ".. обтянутыми нежной протеиновой кожей" эт0 экокожа - облезет через полгода-год
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Куйбышев
10:13
Шешан, не делай этого. Первый-то аутер ворлдс был говном с повесточкой, а второй ещё и тормозящее говно с повесточкой. Давай лучше по старинке, в очко сыграем. С зистаксом.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter