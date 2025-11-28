OnePlus уже подтвердила выпуск смартфона Ace 6T в Китае 3 декабря

Компания OnePlus официально подтвердила дату запуска смартфона Ace 6T на китайском рынке — 3 декабря 2025 года. Устройство станет первым флагманским телефоном в мире с аккумулятором ёмкостью 8300 мА·ч, получившим название «Glacier Battery», а также поддержкой 100-ваттной технологии SuperVOOC Flash Charge.

Глава OnePlus China Ли Цзе прокомментировал особенности аккумулятора, отметив, что реальная автономность важнее формальных показателей ёмкости. По его словам, внутреннее тестирование компании показало, что смартфон способен обеспечить более семи часов непрерывной игровой сессии с остатком заряда, выдержать просмотр видео в течение всего международного перелёта и обеспечить целый день активного использования с сохранением заряда к вечеру.

Ace 6T станет первым устройством с процессором Snapdragon 8 Gen 5. Согласно данным компании, смартфон набрал 3,56 миллиона баллов в тесте AnTuTu 11. Устройство получит комбинацию энергоэффективного 3-нанометрового чипсета и обновлённой операционной системы ColorOS 16.

Внешний вид новинки включает металлический корпус, плоский AMOLED-дисплей с ультратонкими рамками и частотой обновления 165 Гц. Дизайн задней панели дополнен компактным металлическим декоративным элементом. Вместо традиционного переключателя режима оповещений будет установлена функциональная кнопка для быстрого доступа к настройкам. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Flash Black, Phantom Green и Electric Purple. Задняя панель устройства выполнена из шелковистого стекла и стекловолокна.