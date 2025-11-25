Производитель компьютерных компонентов Chieftec представил на европейском рынке корпус The Cube формата M-ATX

Компания Chieftec анонсировала выпуск компьютерного корпуса The Cube для европейского рынка. Устройство выполнено в формате M-ATX и отличается внешним видом, напоминающим корпуса Hi-Fi аудиосистем. На передней панели установлен 200-миллиметровый вентилятор с круглой сеткой.

Согласно информации с сайта IT Home, габариты корпуса составляют 385×265×355 мм при объёме около 36,2 литров. Конструкция выполнена из стали SPCC толщиной 0,6 мм. Корпус предусматривает четыре слота расширения и поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 160 мм, видеокарт длиной до 335 мм и блоков питания ATX глубиной до 160 мм.

Верхняя часть корпуса совместима с двумя 120-миллиметровыми вентиляторами, одним 200-миллиметровым вентилятором или 240-миллиметровым водяным радиатором. Сзади можно установить 120-миллиметровый вентилятор, а внизу предусмотрен съёмный фильтр от пыли. Внутри размещены два отсека для 3,5-дюймовых накопителей и два — для 2,5-дюймовых.

Отдельная особенность корпуса — интегрированная конструкция передней панели и крышки, которые можно откидывать вперёд для установки оборудования, например, системы охлаждения. Как отмечается в источнике, такое решение встречается редко среди современных моделей. При этом лишь левая боковая стенка имеет небольшие вентиляционные отверстия, что может ограничить эффективность охлаждения при использовании высокопроизводительных компонентов.

В верхней части передней панели расположены порты ввода-вывода: один USB-C 10 Гбит/с, два USB-A 5 Гбит/с и пара отдельных аудиоразъёмов. Рекомендованная цена корпуса на европейском рынке составляет 65–72 евро.