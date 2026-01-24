Компания ASRock подтвердила, что её материнские платы Z790 и другие с сокетом LGA-1700 не будут поддерживать процессоры Bartlett Lake

Ни для кого не секрет, что процессоры Bartlett Lake-S, анонсированные Intel в прошлом году вместе с Arrow Lake, не являются потребительской серией. Всегда считалось, что это специальные процессоры для периферийных и сетевых систем. С самых первых утечек сообщалось о разработке Intel совместимых с LGA-1700 процессоров, которые впервые предоставят линейке более восьми высокопроизводительных ядер. И энтузиасты с нетерпением ждали второй жизни для платформы Intel предыдущего поколения.

Теперь, согласно сообщению ASRock, опубликованному на Reddit, компания не планирует поддерживать эти процессоры на своих материнских платах Z790. Более того, ASRock подтверждает отсутствие планов по добавлению поддержки Bartlett Lake в линейку LGA-1700, что удивительно, учитывая существование коммерческих плат LGA-1700.

Это означает, что потребителям не следует ожидать поддержки процессоров Bartlett Lake-S в BIOS, даже если им каким-то образом удастся приобрести такую плату. Это отличается от других случаев, когда производители интегрировали серверные процессоры в потребительские платформы. Например, ранее поддержка процессоров EPYC 4004 была организованна на обычных платах AM5.

Согласно последним утечкам, процессоры Bartlett Lake-S будут использовать несколько типов кристаллов, включая смешанные варианты с P- и E-ядрами, достигающие в общей сложности 24 ядер, а также варианты с 10 и 12 P-ядрами. Модель с 12 P-ядрами и разгоном до 5,7 ГГц может быть вполне конкурентоспособной по сравнению с процессорами Arrow Lake-S, которые не оправдали ожиданий на момент запуска.

Вероятно, что найдется способ запустить эти процессоры на потребительских платформах. Оверклокеры и моддеры почти наверняка займутся этим вопросом.