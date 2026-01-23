Технические характеристики дрона, судя по всему, уже известны

Главное управление вооружений Франции (DGA) объявило о размещении первого заказа на ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности, которые будут поставлены компанией MBDA и французским производителем дронов Aviation Design. До недавних пор об этом стратегическом партнёрстве не было известно.

DGA озвучило планы получить первые ударные БПЛА в середине 2027 года, но не раскрыло ни наименование, ни стоимость, ни технические характеристики заказанных дронов. Однако, если обратиться к озвученной ранее MBDA информации, информации о тактических характеристиках дрона всё же достаточно.

Впервые о планах MBDA поставлять Франции дальнобойные ударные БПЛА стало известно в июле 2025 года, но тогда компания отказалась раскрывать своего партнёра. Однако компания тогда подтвердила возможность первых поставок в 2027 году, что совпадает с заявлением DGA. Таким образом, речь идёт о представленной на Парижском авиасалоне 2025 года разработке – реактивном дроне-камикадзе с 40-килограммовой боевой частью для полётов на расстояние до 500 километров.

Пока непонятно, какая будет стоимость у французского ударного БПЛА. MBDA заверила, что он будет «недорогим», а оборонная промышленность сможет выпускать до 1 тысячи таких дронов в год. Стоит понимать, что к моменту поставок технические характеристики дрона могут измениться, но самая концепция вряд ли уже будет пересмотрена.