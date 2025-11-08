Сведения о процессоре смартфона Honor 500 появились в тесте Geekbench.

Данные платформы Geekbench раскрыли информацию о процессоре будущего смартфона Honor 500. В тестовой базе появилась запись устройства с модельным номером MEY-AN00, которое набрало 2113 баллов в одноядерном тесте и 6539 баллов в многоядерном тестировании на версии Geekbench 6.3.

Источник изображения: Honor

Согласно результатам тестирования, стандартная версия Honor 500 будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в связке с 16 ГБ оперативной памяти. Чипсет имеет восьмиъядерную конфигурацию с двумя высокопроизводительными и шестью энергоэффективными ядрами.

Эта информация опровергает ранние прогнозы о том, что базовая модель линейки получит менее мощный Snapdragon 7 Gen 4. Что касается старшей версии Honor 500 Pro, то, по имеющимся данным, она может использовать процессор Snapdragon 8 Elite, хотя официальных подтверждений в Geekbench пока нет.

Оба смартфона будут работать под управлением операционной системы MagicOS 10 на базе Android 16 с расширенными ИИ-функциями и улучшенными инструментами безопасности. Точные даты анонса и полные технические характеристики новых смартфонов Honor пока остаются неизвестными.