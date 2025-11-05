Представлены карты Samsung P9 Express microSD Express для улучшенных игр на Nintendo Switch 2.

Компания Samsung представила первую линейку карт памяти формата microSD Express — P9 Express, разработанных специально для улучшения игрового опыта, в том числе на будущей консоли Nintendo Switch 2.

Источник изображения: Samsung

Устройства доступны в двух объёмах — 256 ГБ и 512 ГБ. Они используют интерфейс PCIe и протокол NVMe, обеспечивая последовательную скорость чтения до 800 МБ/с, что, по заявлению Samsung, в четыре раза превышает показатели традиционных карт UHS-I. Это позволяет сократить время загрузки игр и смены уровней.

Карта поддерживает технологию Host Memory Buffer (HMB), которая задействует оперативную память хост-устройства для ускорения доступа к данным, а также систему Dynamic Thermal Guard (DTG) для контроля температуры и предотвращения перегрева при длительной работе.

Источник изображения: Samsung

Модель P9 Express обладает шестикратной защитой: устойчива к воде, экстремальным температурам, рентгеновскому излучению, магнитным полям, ударам при падении и износе. Поставляется с трёхлетней ограниченной гарантией и совместима с ПО Samsung Magician для проверки подлинности и мониторинга состояния.

Источник изображения: Samsung

Рекомендованная цена — 54,99 доллара за версию 256 ГБ и 99,99 доллара за 512 ГБ. Карты уже поступили в продажу на Samsung.com и у избранных ритейлеров в США.