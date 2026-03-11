Volkswagen столкнулся с резким падением операционной прибыли по итогам 2025 года. Руководство концерна собирается сократить расходы, в том числе за счет уменьшения штата примерно на 50 тысяч человек до конца десятилетия.

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen завершил 2025 год заметно слабее предыдущего. Прибыль снизилась более чем в два раза, а руководство уже обсуждает масштабную программу сокращения расходов. Одной из главных мер станет уменьшение численности сотрудников.

Операционная прибыль компании за год составила 8,9 млрд евро. Годом ранее показатель был значительно выше — падение достигло примерно 53 процентов. Выручка при этом почти не изменилась и осталась около 322 млрд евро.

На финансовые результаты повлияли сразу несколько факторов. Производители автомобилей столкнулись с дополнительными затратами из-за тарифов США. Параллельно усилилась конкуренция на китайском рынке, который долгое время оставался ключевым для Volkswagen.

Дополнительные расходы возникли и внутри группы. Бренд Porsche скорректировал планы по развитию электромобилей и решил дольше выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания. Этот пересмотр стратегии обошелся группе более чем в 3 млрд евро.

Операционная маржа Volkswagen снизилась до 2,8 процента. Руководство намерено вернуть ее на уровень 8–10 процентов. Для этого концерн уже согласовал сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии и рассматривает дополнительные увольнения в Porsche и программном подразделении Cariad. В сумме штат может уменьшиться примерно на 50 тысяч человек к 2030 году.