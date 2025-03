Компания Nintendo расширила продажи умного будильника Alarmo.

Nintendo

Умный будильник Alarmo от Nintendo, ранее доступный только в официальном интернет-магазине компании, с 10 марта появился в розничных сетях Target и Walmart на территории США. Устройство стоимостью $100 сочетает функции трекера сна, анимации с персонажами Mario, Zelda и Pikmin, а также мелодии из популярных игр.

Alarmo, выпущенный в октябре 2023 года как эксклюзив для подписчиков Nintendo Switch Online, теперь доступен всем желающим. Ярко-красный гаджет воспроизводит звуки из Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 и других хитов. При пробуждении пользователей встречают анимированные Pikmin, а в будущих обновлениях добавятся темы Mario Kart 8 и Animal Crossing.

Endgadget

Несмотря на датчик движения для анализа сна, обзоры критикуют неточность этой функции. Релиз в офлайн-магазинах приурочен к Mario Day (10 марта) — неофициальному празднику фанатов серии.

Nintendo

Глобальная доступность Alarmo пока не анонсирована.