Компания Mophie представила на выставке CES 2024 новую линейку зарядных устройств Juice Pack с клипсами для моделей Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro / Max.

Mophie.com

Эта комбинация чехла и зарядного устройства предлагает разную емкость для разных моделей. В iPhone 15 встроен аккумулятор емкостью 2400 мАч, а в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max - 2600 мАч и 2800 мАч соответственно. Согласно официальному представлению, материал поверхности изделия - софт-тач ABS, а углы чехла-аккумулятора защищены системой защиты от ударов.





Однако запуск серии новых продуктов не включает версию для iPhone 15 Plus. Материнская компания Mophie, Zagg, сообщила в электронном письме, что причиной отказа от выпуска версии для iPhone 15 Plus стала низкая доля iPhone 15 Plus на рынке, сообщает зарубежное СМИ The Verge. "Мы придерживаемся консервативного подхода, выпуская продукты-компаньоны только для тех моделей, которые широко доступны".

forums.macrumors.com

Причина такой "перезагрузки" линейки Juice Pack заключается в том, что прошло уже пять лет с момента выпуска последнего продукта в этой линейке - Juice Pack Access, который появился в 2019 году и был доступен для моделей iPhone X / Xs / Xs Max и XR.





На этот раз зарядные устройства серии Juice Pack с задней крышкой будут доступны для предзаказа на официальном сайте в конце февраля этого года, а цена разных моделей составит $99,95.





Кроме того, Mophie также объявила, что первая партия аксессуаров на основе стандарта Qi2 поступит в продажу в марте, включая подставку "snap+" "три в одном", которая может одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods.