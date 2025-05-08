



Компания Interlune, специализирующаяся на разработке технологий для добычи ресурсов на Луне, анонсировала заключение контрактов на поставку редкого изотопа гелия-3, применяемого в охлаждении квантовых компьютеров и потенциально в термоядерных реакторах. Первые партии будут доставлены на Землю уже в 2029 году.

Особенности гелия-3 и необходимость его добычи



Гелий-3 встречается на Земле лишь в минимальном количестве, но известен своими полезными свойствами, особенно в криогенике и перспективных направлениях физики высоких энергий. Между тем, поверхность Луны обладает большими запасами этого элемента, находящегося в верхнем слое реголита.

Планирование добычи



Для эффективного сбора гелия-3 компания Interlune создала технологию разделения лунного грунта, способную перерабатывать сотни тонн реголита. Первый клиент компании — Министерство энергетики США, купивший 3 литра гелия-3 на общую сумму, соответствующую нынешней рыночной стоимости. Остальные поставки предназначены для коммерческих компаний, занимающихся развитием квантовых технологий.

Подготовка оборудования



Прототип машины для добычи гелия-3 уже прошел предварительное тестирование. Аппарат способен сортировать и отделять частицы гелия-3 от остальной массы реголита. Официально заявляется, что технология способна перерабатывать около 100 тонн реголита в час, хотя практическое использование начнётся позже, когда установят производственные мощности на лунной поверхности.

Экономические перспективы



Оценочная рыночная стоимость гелия-3 высока, что обеспечивает проекту привлекательность для инвесторов. Рост спроса на этот материал прогнозируется с увеличением рынка квантовых вычислений и возможных применений в медтехнике и энергетике.

Критика и сомнения



Несмотря на оптимизм компании, существуют опасения относительно технической реализуемости планов. Некоторые эксперты сомневаются в рентабельности крупномасштабной добычи на Луне, учитывая высокие затраты на транспортировку и сложность операций в безвоздушном пространстве.



Тем не менее, Interlune заявляет, что полученный опыт и технологии станут основой для дальнейшей экспансии человеческих возможностей в космосе, что расширит границы доступности редких природных ресурсов и откроет дорогу новым направлениям технического прогресса.



P.S. В марте 2025 года Interlune провела демонстрацию прототипа оборудования для отбора проб реголита. Процесс был признан успешным, подтвердив готовность компании перейти к следующему этапу - началу регулярных перевозок лунных ресурсов на Землю.







