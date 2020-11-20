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Как и было обещано ранее на этой неделе, AMD выпустила полное демонстрационное видео Hangar 21, которое призвано продемонстрировать возможности новых графических процессоров Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2.

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Видеоролик Hangar 21 Technology Demo дает представление о конкретных методах визуализации, которые использовались AMD. Большинство из них уже давно стали обычным явлением в играх, например, динамическое освещение, объемное освещение, глобальное освещение в реальном времени, затенение, объемный туман, god rays и глубина резкости.

В дополнение к этому есть некоторые эффекты FidelityFX, смешанные с выборочным использованием трассировки лучей. Например, FidelityFX Ambient Occlusion (CACAO) чередуется с трассировкой лучей на основе DXR, и то же самое касается стохастических отражений в пространстве FidelityFX (SSSR), которые используются в некоторых сценах, тогда как в других располагаются отражения с трассировкой лучей на основе DXR. По словам AMD, это оптимальное решение для поддержания высокого уровня производительности при добавлении некоторых эффектов трассировки лучей.

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Помимо демонстрации технологии Hangar 21, AMD также сообщила своему сообществу о статусе FidelityFX. В 35 играх в настоящее время включен хотя бы один эффект FidelityFX.

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AMD также сообщила, что FidelityFX CAS (Contrast Adaptive Sharpening) скоро будет добавлен в Horizon Zero Dawn: Complete Edition для ПК, что сделает его вторым эффектом FidelityFX в игре после Downsampler (SPD). CAS можно включить в Horizon Zero Dawn: Complete Edition, когда TAA выбран в качестве метода сглаживания, и также можно настроить уровень резкости с помощью ползунка. Ниже приведен пример снимка экрана, демонстрирующий разницу при включении CAS.

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Что касается FidelityFX, набор эффектов теперь расширен и включает шейдинг с переменной скоростью, шумоподавление и параллельную сортировку. Первый, очевидно, основан на DirectX 12 Ultimate VRS, цель которого - уменьшить интенсивность затенения там, где это возможно, для сохранения производительности; второй полезен для уменьшения проблем с шумом, что особенно актуально для эффектов трассировки лучей. AMD описывает последнее как способ для разработчиков "очень быстро сортировать данные в кадре на GPU".