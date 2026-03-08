Появление видеокарты на сайте компании свидетельствует о её скором релизе

Компания Intel добавила ускоритель Arc Pro B70 на официальную страницу поддержки семейства графических процессоров Arc Pro B. На странице представлены три продукта: Arc Pro B70, Arc Pro B60 и Arc Pro B50. Это говорит о скором запуске карты, однако ссылка пока не работает.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

Ранее, в сообщениях с примечаниями к выпуску Intel LLM-Scaler упоминалась «проверка G31» и «система B70». Это не раскрывало полный список продуктов, но уже давало понять, что Arc Pro B70 связан с давно обсуждаемым графическим процессором BMG-G31.

Согласно имеющейся информации, ожидается, что Arc Pro B70 будет использовать более мощный процессор BMG-G31 Battlemage с 32 ядрами Xe2 и 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине в максимальной комплектации. Это ставит ускоритель выше текущей Arc Pro B60, которая, по данным Intel, имеет 20 ядер Xe, в то время как на официальной странице Arc Pro B модель B60 описывается как 24-гигабайтный ускоритель для рабочих станций.

Источник: Intel

Что касается сроков запуска, то официальной информации пока нет, но они совпадают с выпуском настольных процессоров Intel Core Ultra 200K Plus. Как уже говорилось, Arc Pro B70 может появиться в этом квартале вместе с обновлением линейки Arrow Lake, и 11 марта Intel анонсирует Core Ultra 200K Plus. Возможно, оба продукта будут выпущены примерно в одно и то же время.

Arc Pro B70 не предназначена для игр, хотя ничто не помешает использовать её для этой цели. Драйверы для видеокарт Arc поддерживают серию Arc Pro, поэтому будет интересно увидеть первые обзоры в играх, независимо от планов Intel.