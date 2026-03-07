Сайт Конференция
goldas
Выход смартфонов Poco X8 Pro состоится 17 марта
По словам инсайдера, Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max могут быть выпущены во всем мире 17 марта 2026 года

Если информация подтвердится, то оба телефона будут следовать стандартной стратегии Poco, а именно вывод на глобальные рынки слегка модифицированных вариантов телефонов Xiaomi, предназначенных только для китайского рынка. В случае с серией Poco X8 ожидается, что в основе будущих смартфонов будут лежать представители линейки Redmi Turbo 5.

Подтверждено, что Poco X8 Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8500 Ultra, который должен обеспечить высокую производительность в играх, многозадачности и повседневном использовании. Как ожидается, устройство получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц, что является установившимся стандартом в данном сегменте.

Источник: Gizmochina

Что касается камер, то они выглядят вполне типичными для смартфона среднего уровня, упор в котором сделан на высокую производительность. Основная камера использует уже не самый новый датчик Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, компанию которому составляет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а фронтальный объектив представлен 20-мегапиксельным датчиком.

Если говорить об автономности Poco X8 Pro, то за неё будет отвечать аккумулятор емкостью 7560 мАч аналогичный модели Redmi Turbo 5. Стоит отметить, что это достаточно большой объем для устройства в данной категории, который, кроме того, также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Что касается Poco X8 Pro Max, то он, как и Redmi Turbo 5 Max, получит крупный 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Основная камера будет лучше, чем у младшей модели и основывается на 50-мегапиксельном датчике Light Hunter 600. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 20-мегапиксельная селфи-камера будут аналогичны Poco X8 Pro.

Кроме того, по имеющимся слухам, глобальные варианты устройства получат аккумуляторную батарею емкостью 8500 мАч, а некоторые источники предполагают, что на определенных рынках может появиться версия с батареей на 9000 мАч. Максимальная мощность зарядки составит 100 Вт.

#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны redmi #смартфоны poco #redmi turbo 5 #poco x8 pro #poco x8 #redmi turbo 5 max #poco x8 pro max
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

lion77815
12:40
жыдем на 4.5гига 5025
Nvidia может выпустить GeForce RTX 5050 9 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с GPU GB205 от RTX 5070
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
12:32
скоро в Дубаях будут один слиток золота менять на одну буханку хлеба или один стакан пресной воды
Bloomberg: В Дубае распродают золото со скидкой из-за проблем с транспортировкой
lion77815
12:29
Народ не догоняет, что дело давно уже не в "технологиях" - распоследним бантустанам известных ... А в производстве как таковом, с "материализацией" и прочими "почему китайский© ремень отличается от не...
В России бывший завод Bosch перезапустил производство электроинструментов под брендом «Энгельс»
Egorka
12:26
Но от беготни и бумажной волокиты потерпевшего это никак не избавит. Только очередной косвенный налог
В Москве заработала система проверки наличия ОСАГО с помощью камер
lighteon
12:00
Со своими почти открытыми драйверами Linux для карт Nvidia базирующимися на архитектуре RTX - переход на Linux будет происходить гораздо быстрее. Vulkan с Valve творят чудеса... Еще бы Nvidia "бенчмар...
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Шапошников
11:46
Это совсем по самому низу
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
IRanPast
11:37
400 миллионов пользователей отказываются переходить на вин 11 )))
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Phantom Lord
11:25
С ддр4 интел превращается в хлам, минус 25% производительности, а это через чур много
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Шапошников
11:10
Так 5070 тоже хлам, а что ты предложил ниже, так вообще конченный хлам
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Dimkovski
11:00
Без гарантии. Бегать в ПВЗ и отправлять "продавцу", в надежде, что не пошлют нах. и 9600XT - мусор
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
