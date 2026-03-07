По словам инсайдера, Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max могут быть выпущены во всем мире 17 марта 2026 года

Если информация подтвердится, то оба телефона будут следовать стандартной стратегии Poco, а именно вывод на глобальные рынки слегка модифицированных вариантов телефонов Xiaomi, предназначенных только для китайского рынка. В случае с серией Poco X8 ожидается, что в основе будущих смартфонов будут лежать представители линейки Redmi Turbo 5.

Подтверждено, что Poco X8 Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8500 Ultra, который должен обеспечить высокую производительность в играх, многозадачности и повседневном использовании. Как ожидается, устройство получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц, что является установившимся стандартом в данном сегменте.

Источник: Gizmochina

Что касается камер, то они выглядят вполне типичными для смартфона среднего уровня, упор в котором сделан на высокую производительность. Основная камера использует уже не самый новый датчик Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, компанию которому составляет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, а фронтальный объектив представлен 20-мегапиксельным датчиком.

Если говорить об автономности Poco X8 Pro, то за неё будет отвечать аккумулятор емкостью 7560 мАч аналогичный модели Redmi Turbo 5. Стоит отметить, что это достаточно большой объем для устройства в данной категории, который, кроме того, также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Что касается Poco X8 Pro Max, то он, как и Redmi Turbo 5 Max, получит крупный 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 9500s. Основная камера будет лучше, чем у младшей модели и основывается на 50-мегапиксельном датчике Light Hunter 600. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 20-мегапиксельная селфи-камера будут аналогичны Poco X8 Pro.

Кроме того, по имеющимся слухам, глобальные варианты устройства получат аккумуляторную батарею емкостью 8500 мАч, а некоторые источники предполагают, что на определенных рынках может появиться версия с батареей на 9000 мАч. Максимальная мощность зарядки составит 100 Вт.