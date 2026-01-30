По данным Microsoft ОС Windows 11 достигла отметки в 1 миллиард пользователей за 1576 дней, что быстрее, чем Windows 10

Компания Microsoft отчиталась о своих доходах за четвертый квартал 2025 года, закончившийся 31 декабря. В ходе телефонной конференции Microsoft подчеркнула, что операционная система Windows 11 достигает поставленных целей быстрее, чем Windows 10. На сегодняшний день Windows 11 официально достигла отметки в один миллиард пользователей по всему миру. Новой ОС Windows потребовалось 1576 дней, чтобы достичь этого рубежа, по сравнению с 1706 днями, которые потребовались Windows 10.

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела заявил, что это важная веха для операционной системы Windows, которая сейчас развивается быстрее предшественницы. В связи с недавним прекращением поддержки Windows 10 многие пользователи и предприятия стремятся обновить свои устаревшие системы, и выбором для следующей сборки является Windows 11.

Windows 11 находится на рынке с 5 октября 2021 года. В технологической сфере это очень долгий срок для любого программного продукта. Со временем Windows 11 эволюционировала из незначительного изменения внешнего вида ОС Windows 10 в совершенно иной пользовательский интерфейс с более современными макетами и модернизированным пользовательским интерфейсом, но при этом она также столкнулась с множеством проблем. Поскольку Microsoft стремилась интегрировать всё в единую ОС, проблемы с обновлениями стали обычным явлением, вызывая случайные ошибки и сбои системы.

Сегодня Windows 11 часто критикуют, но, несмотря на её баги, успех и проникновение на рынок говорят сами за себя. Microsoft планирует поддерживать Windows 11 как долгосрочную версию, поэтому, возможно, пройдёт достаточно времени, прежде чем мы увидим Windows 12. В последних квартальных отчётах Windows показала рост на 5% в годовом исчислении. Однако это лишь незначительное увеличение по сравнению с ожиданиями Microsoft. Компания ожидала более значительного роста за счёт OEM-производителей, приобретающих лицензионные ключи Windows 11, и обновления устройств до Windows 11 с учётом окончания срока поддержки Windows 10.