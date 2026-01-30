Сайт Конференция
goldas
Windows 11 достигла отметки в 1 миллиард пользователей
По данным Microsoft ОС Windows 11 достигла отметки в 1 миллиард пользователей за 1576 дней, что быстрее, чем Windows 10

Компания Microsoft отчиталась о своих доходах за четвертый квартал 2025 года, закончившийся 31 декабря. В ходе телефонной конференции Microsoft подчеркнула, что операционная система Windows 11 достигает поставленных целей быстрее, чем Windows 10. На сегодняшний день Windows 11 официально достигла отметки в один миллиард пользователей по всему миру. Новой ОС Windows потребовалось 1576 дней, чтобы достичь этого рубежа, по сравнению с 1706 днями, которые потребовались Windows 10.

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела заявил, что это важная веха для операционной системы Windows, которая сейчас развивается быстрее предшественницы. В связи с недавним прекращением поддержки Windows 10 многие пользователи и предприятия стремятся обновить свои устаревшие системы, и выбором для следующей сборки является Windows 11.

Windows 11 находится на рынке с 5 октября 2021 года. В технологической сфере это очень долгий срок для любого программного продукта. Со временем Windows 11 эволюционировала из незначительного изменения внешнего вида ОС Windows 10 в совершенно иной пользовательский интерфейс с более современными макетами и модернизированным пользовательским интерфейсом, но при этом она также столкнулась с множеством проблем. Поскольку Microsoft стремилась интегрировать всё в единую ОС, проблемы с обновлениями стали обычным явлением, вызывая случайные ошибки и сбои системы.

Сегодня Windows 11 часто критикуют, но, несмотря на её баги, успех и проникновение на рынок говорят сами за себя. Microsoft планирует поддерживать Windows 11 как долгосрочную версию, поэтому, возможно, пройдёт достаточно времени, прежде чем мы увидим Windows 12. В последних квартальных отчётах Windows показала рост на 5% в годовом исчислении. Однако это лишь незначительное увеличение по сравнению с ожиданиями Microsoft. Компания ожидала более значительного роста за счёт OEM-производителей, приобретающих лицензионные ключи Windows 11, и обновления устройств до Windows 11 с учётом окончания срока поддержки Windows 10.

#microsoft #windows 11 #windows 10 #обновление #обновление windows #обновление windows 10 #обновление windows 11
Источник: techpowerup.com
Сейчас обсуждают

KotSkripaley
10:24
Немецкие бюргеры Абдула и Махмуд, а так же фрау Зулейка и Хафиза апплодируют стоя этому клоуну...
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
Ник Кейси
10:10
Снова пришло время Xeon. Актуальность ддр3 должно вызвать большой спрос на многоядерные процессоры работающие с этой ОЗУ.
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Артём Брылёв
09:26
В Днс на 9800X3D актуальная цена 46500, у меня в огранизации прямо сейчас лежит на складе за 43270 розница, при желании и за наличку можно легко купить еще дешевле, напомнинаю разница в рцц с 9850X3D ...
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
deema35
09:00
Что-то нету в нем новизны. Я когда прочитал заголовок рассчитывал что это будет Зумалт в авианосном исполнении.
В США начались испытания новейшего авианосца USS John F. Kennedy
slikts
08:54
Сумасшествие...
Литва закупила у KNDS двенадцать танковых мостоукладчиков Leguan
Comandante
08:31
Дайте уже этому потомственному нацисту Галоперидол.
WCCFTech: Илон Маск подтвердил планы по созданию Tesla Terafab для выпуска рекордных объёмов чипов
slikts
08:16
Северный зверёк...
CNN: США требуют от Ирана ограничить дальность баллистических ракет
lighteon
07:53
Скрин, чтобы не затерялся. А то тут говорят, что Linx на процессорах AMD не работает)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Sergey Lavrenyk
07:42
Да нет ещё у них ракет MGM-51A Dark Eagle. С 2023 года переносят их передачу армии. Первую ракету должны только в начале 2026 года получить. Если снова не перенесут. А когда сдадут морскую модификацию...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
Sergey Lavrenyk
07:34
Какие ещё "любой точке мира в течение одного часа"? Дальность БРСД MGM-51A Dark Eagle всего 3500 км. А программа для ВМС США называется Conventional Prompt Strike. Про Global уже даже не заикаются. Пр...
В США завершили испытания модернизованного эсминца USS Zumwalt с гиперзвуковым оружием
