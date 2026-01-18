Сайт Конференция
goldas
В Китае создали гибрид из консолей PS5, Xbox Series S и Switch 2
Китайские моддеры положили конец консольной войне, создав комбинированную консоль PS5, Xbox Series S и Switch 2

Покупка всех трёх консолей обходится дорого, занимает много места и создаёт беспорядок из проводов. Поэтому естественно, что пользователи хотят иметь один корпус, который мог бы заменить стопку из консолей на столе.

Размещение трёх полноценных консолей вместе превратилось бы в большой блок, поэтому в итоге пришлось разобрать каждое устройство до самых необходимых компонентов. Каждая из них состояла из материнской платы, системы охлаждения и блока питания. Материнские платы были достаточно малы, а вот блок питания и система охлаждения — нет. Это подтолкнуло весь проект к созданию одной общей системы питания и одного общего кулера, при этом одновременно использовалась только одна консоль.

Команда XNZ предложила использовать один радиатор, вдохновлённый дизайном Mac Pro от Apple 2013 года. Им нужна была компоновка, которая могла бы контактировать с несколькими платами, не превращая корпус в башню из вентиляторов и воздуховодов. Поэтому в XNZ придумали концепцию треугольного алюминиевого блока с рёбрами. Каждая грань крепится к одной из платформ, а один вентилятор нагнетает воздух вверх в центре.

Обработка алюминиевого блока такого размера на станке с ЧПУ обошлась в тысячи юаней. Аутсорсинг также замедлил бы процесс, поэтому XNZ перешли к процессу литья по выплавляемым моделям, но с использованием 3D модели из PLA-пластика. Они напечатали форму кулера, заложили её в высокотемпературный гипс и выжгли PLA-пластик в печи в несколько этапов нагрева. Первая отливка не удалась, потому что алюминий остыл слишком быстро, и ребра получились слишком плотными. Вторая отливка прошла успешно. На одной грани всё ещё оставались небольшие воздушные карманы, но XNZ разместили Switch 2 на этой стороне, поскольку сама портативная консоль не нуждалась в общем блоке для охлаждения.

После измерения потребления энергии в режиме ожидания XNZ пришли к выводу, что схема для консольного переключателя не нужна. Один блок питания мощностью 250 Вт мог справиться с нагрузкой, если он не запускал две консоли одновременно. Платы PS5 и Xbox Series S работают от 12 В постоянного тока, поэтому XNZ подключили их параллельно. В Switch 2 использовалось преобразование питания USB-C с помощью платы триггера. Фактически, моддеры переделали док-станцию Switch 2, чтобы уменьшить ненужный объем, и разработали съемный отсек с механизмом извлечения. Идея заключалась в интеграции док-станции в консоль «3-в-1», но при сохранении портативности Switch 2.

XNZ запускали игру на PS5 около получаса и не сообщали о перегреве, измеренная температура составляла около 60°C. Верхняя кнопка переключала выход HDMI между PS5, Xbox Series S и Switch 2 менее чем за пять секунд. Проект моддеров получил название Ningtendo PXBOX 5.

#китай #playstation 5 #игровые консоли #xbox series s #моддинг #switch 2 #игровые консоли xbox #игровые консоли sony
Источник: videocardz.com
