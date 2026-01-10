Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Steam Machine появилась в розничных магазинах Чехии
Цена Steam Machine, однако, пока является временной и неокончательной

Два чешских интернет-магазина стали новыми кандидатами на "утечку информации о ценах" на предстоящую Steam Machine от Valve. Цифры взяты из кода страницы и отслеживания загрузки, а не из реального процесса оформления заказа, и это имеет значение.

Люди, просматривавшие исходный код страницы товара на Smarty.cz, сообщали о скрытых значениях цен для двух конфигураций. Модель объемом 512 ГБ была представлена по цене 19 826 крон (около 950 долларов США), а модель объемом 2 ТБ - по цене 22 305 крон (около 1070 долларов США) без НДС.

После публикации этого сообщения другой пользователь проверил сайт Alza и сообщил о похожей ситуации. В данных страницы Alza Steam Machine отображается в каталоге как “Valve Steam Machine” с прикрепленным полем цены, хотя на странице магазина еще не представлено окончательное розничное предложение. Стоит отметить, что это обычная схема. 

Общим для обоих случаев является то, что в них отсутствуют базовые идентификаторы производителя или официальных каналов распространения, такие как код продукта и EAN/UPC.

Чешские розничные продавцы часто устанавливают на оборудование более высокие цены, чем в собственном магазине Valve, и разница варьируется в зависимости от региона из-за НДС и наценки. Даже простое сравнение цен на Steam Deck на чешских витринах показывает, что местные предложения могут значительно превышать цены Valve, из-за чего любую раннюю цену Steam Machine трудно воспринимать как реальность. Так, 13999 чешских крон - это 576 евро, что на 37% выше официальной цены в 419 евро.

#valve #игровые консоли #steam machine #игровые пк #valve steam machine
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
25
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
8
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Bernigan
10:59
Жесть, ну ты и опущенный
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Эдуард Кузнецов
10:56
Один комментатор очень метко расшифровал ИИ- имитация интеллекта. Точнее не скажешь.
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
Redneck_prm_blog
10:47
Покрасить из баллончика в оттенок стены, и в глаза совсем бросаться не будет. Ужиматься в размерах - это уже путь на тёмную сторону. Вроде оно и поменьше станет, но вылезает всякое типа: - обслужива...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Трумэн
10:01
Ну там не только ведь этот проц, там ещё и, хоть и безбожно урезанная, но всё-таки видюха есть: nvidia Ampere с 1536 CUDA ядрами и DLSS. Для характерных свичу игр с 720p вполне себе хватает. А играть ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
mozghru
09:35
Купи машинку за 1000уе,а плашки ддр5 докупай сам)
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
Алекс Федор
09:32
5090 отыквилась
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Dangerous
08:55
Забаненный в тысячный раз далбаеб, рот с мылом помой. Тебя предупреждали что бы ты далбаеб куйней больше не занимался? Здесь люди приличные и прилично общаются, а твоё место у параши с твоими гомогея...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Truandale
08:49
Если нет ухудшения производительности, то почему бы не обновиться до 25h2. Лично я обновился после релиза 25h2- работает нормально.
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
Bernigan
08:36
Да нет никакого падения, так и про ДЛСС 4 писали, в итоге относительно DLSS 2 был - 1 фпс, и тут также, нормально всё, во, гамаю на ультра с RT в The Ascent
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Midnight Sun
06:38
Можно, а зачем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter