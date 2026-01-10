Цена Steam Machine, однако, пока является временной и неокончательной

Два чешских интернет-магазина стали новыми кандидатами на "утечку информации о ценах" на предстоящую Steam Machine от Valve. Цифры взяты из кода страницы и отслеживания загрузки, а не из реального процесса оформления заказа, и это имеет значение.

Люди, просматривавшие исходный код страницы товара на Smarty.cz, сообщали о скрытых значениях цен для двух конфигураций. Модель объемом 512 ГБ была представлена по цене 19 826 крон (около 950 долларов США), а модель объемом 2 ТБ - по цене 22 305 крон (около 1070 долларов США) без НДС.

После публикации этого сообщения другой пользователь проверил сайт Alza и сообщил о похожей ситуации. В данных страницы Alza Steam Machine отображается в каталоге как “Valve Steam Machine” с прикрепленным полем цены, хотя на странице магазина еще не представлено окончательное розничное предложение. Стоит отметить, что это обычная схема.

Общим для обоих случаев является то, что в них отсутствуют базовые идентификаторы производителя или официальных каналов распространения, такие как код продукта и EAN/UPC.

Чешские розничные продавцы часто устанавливают на оборудование более высокие цены, чем в собственном магазине Valve, и разница варьируется в зависимости от региона из-за НДС и наценки. Даже простое сравнение цен на Steam Deck на чешских витринах показывает, что местные предложения могут значительно превышать цены Valve, из-за чего любую раннюю цену Steam Machine трудно воспринимать как реальность. Так, 13999 чешских крон - это 576 евро, что на 37% выше официальной цены в 419 евро.