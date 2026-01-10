Новый графический процессор от Bolt Graphics обещает 2,5-кратную производительность трассировки траекторий по сравнению с RTX 5090

Bolt Graphics является стартапом в области компьютерной графики. Компания хочет встряхнуть рынок потребительского графического оборудования, разработав совершенно новую графическую архитектуру для рендеринга графики, игр и высокопроизводительных вычислений.

Архитектура, получившая название ZEUS от Bolt Graphics, предлагает современный аппаратный конвейер для растровой 3D-графики, трассировки лучей и пути, используя архитектуру SIMD собственной разработки, которая управляется командным процессором RISC-V, одновременно являющимся центральным процессором. Прототип видеокарты оснащен интерфейсом PCI-Express 5.0 x16 и графической памятью LPDDR5X, а также дополнительными слотами DDR5 SODIMM для командного процессора RISC-V.

В совокупности плата может иметь до 384 ГБ оперативной памяти для работы с большими наборами данных. Плата также оснащена сетевым интерфейсом со скоростью 400 Гбит/с или 800 Гбит/с и полноценной схемой BMC/IPMI на плате. Самым удивительным аспектом этой платы является мощность. Она оснащена только 8-контактным разъемом питания PCIe, обеспечивая мощность в 225 Вт.

Помимо аппаратного обеспечения, Bolt Graphics предлагает полноценное программное обеспечение, включающее поддержку API Vulkan и DirectX 12, а также Unreal Engine и Unity. Приложения для этой архитектуры поддерживают все современные среды программирования.

В тестах FP64 EM simulation benchmarks утверждается, что производительность Zeus 4C в 300 раз превышает производительность NVIDIA B200 "Blackwell". В другом математическом тесте FP64 показан процессор Zeus 1C, производительность которого в 3 раза превышает производительность GeForce RTX 5090. Пожалуй, самое интересное утверждение - это производительность трассировки путей.

Утверждается, что Zeus 1C обеспечивает в 2,5 раза большую производительность трассировки путей, чем RTX 5090, в 5 раз при использовании Zeus 2C и в 10 раз при использовании Zeuc 4C. Bolt Graphics заявляет, что Zeus 1C является "самым быстрым графическим процессором в истории", благодаря фундаментальному переосмыслению традиционных процессов обработки графики.