Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Новый графический процессор от Bolt Graphics обещает 2,5-кратную производительность трассировки траекторий по сравнению с RTX 5090

Bolt Graphics является стартапом в области компьютерной графики. Компания хочет встряхнуть рынок потребительского графического оборудования, разработав совершенно новую графическую архитектуру для рендеринга графики, игр и высокопроизводительных вычислений. 

Архитектура, получившая название ZEUS от Bolt Graphics, предлагает современный аппаратный конвейер для растровой 3D-графики, трассировки лучей и пути, используя архитектуру SIMD собственной разработки, которая управляется командным процессором RISC-V, одновременно являющимся центральным процессором. Прототип видеокарты оснащен интерфейсом PCI-Express 5.0 x16 и графической памятью LPDDR5X, а также дополнительными слотами DDR5 SODIMM для командного процессора RISC-V. 

В совокупности плата может иметь до 384 ГБ оперативной памяти для работы с большими наборами данных. Плата также оснащена сетевым интерфейсом со скоростью 400 Гбит/с или 800 Гбит/с и полноценной схемой BMC/IPMI на плате. Самым удивительным аспектом этой платы является мощность. Она оснащена только 8-контактным разъемом питания PCIe, обеспечивая мощность в 225 Вт.

Помимо аппаратного обеспечения, Bolt Graphics предлагает полноценное программное обеспечение, включающее поддержку API Vulkan и DirectX 12, а также Unreal Engine и Unity. Приложения для этой архитектуры поддерживают все современные среды программирования. 

В тестах FP64 EM simulation benchmarks утверждается, что производительность Zeus 4C в 300 раз превышает производительность NVIDIA B200 "Blackwell". В другом математическом тесте FP64 показан процессор Zeus 1C, производительность которого в 3 раза превышает производительность GeForce RTX 5090. Пожалуй, самое интересное утверждение - это производительность трассировки путей.

Утверждается, что Zeus 1C обеспечивает в 2,5 раза большую производительность трассировки путей, чем RTX 5090, в 5 раз при использовании Zeus 2C и в 10 раз при использовании Zeuc 4C. Bolt Graphics заявляет, что Zeus 1C является "самым быстрым графическим процессором в истории", благодаря фундаментальному переосмыслению традиционных процессов обработки графики.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #blackwell #стартап #zeus #bolt graphics
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
6
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Doomcreeper
04:32
Чо за дурацкий стандарт? Почему его не отменят? Столько проблем сним, а его пилят и пилят.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
32Влад32
04:02
А не проще сделать более качественный усиленный разъем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter