Отсутствие новых видеокарт GeForce RTX на выставке CES стало необычным отступлением от традиций, подпитывающим предположения о том, что дефицит памяти, вызванный спросом со стороны ИИ, нарушает привычный график запуска новых продуктов Nvidia

По словам известного инсайдера @kopite7kimi, следующая волна потребительских графических карт Nvidia, с предварительным названием RTX 60, появится не раньше второй половины 2027 года, что означает значительную задержку после дебюта серии RTX 50 в начале 2025 года. Nvidia обычно выпускает новые модели графических карт каждые один-два года, но в последнее время сроки увеличиваются.

Запуск серий RTX 20, 30 и 40 происходил с интервалом примерно в два года, но серия RTX 50 нарушила эту закономерность, появившись на 28 месяцев позже RTX 40. Выпуск во второй половине 2027 года отодвинет дебют RTX 60 как минимум на 30 месяцев, что в перспективе увеличивает цикл до трех лет. Инсайдер также указывает, что серия RTX 60 будет построена на недавно представленной архитектуре Nvidia Vera Rubin. Ожидается, что в линейке GeForce RTX 60 будут использоваться графические процессоры GR200.

Долгое ожидание может омрачиться слухами об отмене линейки RTX 50 Super. Источники сообщали, что Nvidia планировала представить на CES карты серии RTX 50 с большим объемом видеопамяти, но эти планы были отложены или вовсе отменены из-за трудностей с обеспечением достаточного количества памяти GDDR7. Взрывной спрос со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, привел к резкому росту цен на DRAM и NAND, что повысило стоимость практически всех устройств, использующих такую память.

Компания Micron впервые за тридцать лет прекратила производство потребительской памяти, и ходят слухи, что Nvidia может отреагировать на ограниченные поставки, вновь выпустив модель RTX 3060, которая вышла ещё в 2021 году. Nvidia пока не уточнила, как архитектура Rubin повлияет на будущие потребительские видеокарты, но Дженсен Хуанг ясно дал понять, что традиционная растеризация больше не является основной целью. Когда издание PC World спросило, останется ли RTX 5090 вершиной растеризации, глава Nvidia вместо этого указал на технологии DLSS и нейронного рендеринга, утверждая, что они представляют будущее игровой индустрии и путь к по-настоящему фотореалистичной графике.