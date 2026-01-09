Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
Отсутствие новых видеокарт GeForce RTX на выставке CES стало необычным отступлением от традиций, подпитывающим предположения о том, что дефицит памяти, вызванный спросом со стороны ИИ, нарушает привычный график запуска новых продуктов Nvidia

По словам известного инсайдера @kopite7kimi, следующая волна потребительских графических карт Nvidia, с предварительным названием RTX 60, появится не раньше второй половины 2027 года, что означает значительную задержку после дебюта серии RTX 50 в начале 2025 года. Nvidia обычно выпускает новые модели графических карт каждые один-два года, но в последнее время сроки увеличиваются.

Запуск серий RTX 20, 30 и 40 происходил с интервалом примерно в два года, но серия RTX 50 нарушила эту закономерность, появившись на 28 месяцев позже RTX 40. Выпуск во второй половине 2027 года отодвинет дебют RTX 60 как минимум на 30 месяцев, что в перспективе увеличивает цикл до трех лет. Инсайдер также указывает, что серия RTX 60 будет построена на недавно представленной архитектуре Nvidia Vera Rubin. Ожидается, что в линейке GeForce RTX 60 будут использоваться графические процессоры GR200.

Долгое ожидание может омрачиться слухами об отмене линейки RTX 50 Super. Источники сообщали, что Nvidia планировала представить на CES карты серии RTX 50 с большим объемом видеопамяти, но эти планы были отложены или вовсе отменены из-за трудностей с обеспечением достаточного количества памяти GDDR7. Взрывной спрос со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, привел к резкому росту цен на DRAM и NAND, что повысило стоимость практически всех устройств, использующих такую память.

Компания Micron впервые за тридцать лет прекратила производство потребительской памяти, и ходят слухи, что Nvidia может отреагировать на ограниченные поставки, вновь выпустив модель RTX 3060, которая вышла ещё в 2021 году. Nvidia пока не уточнила, как архитектура Rubin повлияет на будущие потребительские видеокарты, но Дженсен Хуанг ясно дал понять, что традиционная растеризация больше не является основной целью. Когда издание PC World спросило, останется ли RTX 5090 вершиной растеризации, глава Nvidia вместо этого указал на технологии DLSS и нейронного рендеринга, утверждая, что они представляют будущее игровой индустрии и путь к по-настоящему фотореалистичной графике.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 60 #vera rubin
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
5
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
GIGABYTE показала новую необычную видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G
+
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
ASUS представила премиальный игровой компьютер ROG G1000 с голографическими вентиляторами
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
16
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
96
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
15
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
14
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Dveroeb
08:39
Как ему не надоедает нести этот бред? То терминал ему подай, то не копируй образ в ram.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Garthar
08:31
О госпаде, не ужели на сайте есть реально авторский контент хоть как-то связанный с компами. А то кроме срача линуксоидов и политоты я уже забыл что тут бывает что-то другое
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Garthar
08:21
А если сходить на тот же РБК то там почему-то окажется что 0.6% это только за 4квартал. А в целом за год 1%. А вот если посмотреть на структурные данные по экспорту, то внезапно окажется что за послед...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
222
08:11
лучше бы на трамвае ездили и не корчили из себя мажора
В Москве в этом году планируют запустить самый длинный трамвайный диаметр в мире
do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
08:01
BC-160 рассчитанная для облачного гейминга и поддерживаемая Linux - как вариант. Хотя тот же Indiana Jones The Great Circle на Линукс вполне играбелен на старших Polaris
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Eisbrecher
07:52
А подскажите, пожалуйста, что там из радеонов за 5 тысяч можно взять, чтобы играть в игры, которые не запускаются без тензорных ядер?
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Алексей Кузнецов
07:51
Медведева нужно было высадить с орешника на танкер. Ух он бы показал!
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Muro
07:50
Да хоть Панин. Зачем это двигать в сюжет? Тебя и так все любят. Нет, надо это вставить. На носу генеральная битва. Пан или пропал. Нет, простите меня сотоварищи, я люблю месить глину. И только у мальч...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Eisbrecher
07:49
Спасибо за контент! Именно ради таких статей я сюда еще захожу. Жаль, что это редкий случай.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter