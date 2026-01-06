Компания Intel анонсировала мобильные процессоры нового поколения Core Ultra 300

Intel позиционирует процессоры серии 300 для широкой линейки мобильных устройств, планируя выпустить более 200 моделей ПК от партнеров. Компания также заявляет, что протестировала и сертифицировала новые процессоры для использования во встраиваемых системах и периферии промышленного оборудования, включая робототехнику, умные города, автоматизацию и здравоохранение. Джим Джонсон, старший вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских вычислений Intel, говорит, что основное внимание уделяется энергоэффективности, более высокой производительности ЦП, более крупной интегрированной графике, большему объему вычислительных ресурсов ИИ и совместимости с приложениями x86.

Для топового сегмента Intel приготовила процессоры Core Ultra X9 и X7. Компания заявляет, что они сочетают в себе интегрированную графику Intel Arc высшего уровня с 16 ядрами ЦП, 12 ядрами Xe и NPU с производительностью до 50 TOP, ориентированы на игры, создание контента и многозадачность. По собственным заявлениям Intel, производительность топового процессора Core Ultra X9 388H на 60% выше в многопоточных задачах при аналогичном энергопотреблении по сравнению с Lunar Lake, производительность в играх на 77% выше по сравнению с Lunar Lake, а также позволяет получить автономность до 27 часов.

Схема наименования также меняется. Core Ultra остается в премиум сегменте, в то время как Core будет использоваться в массовом сегменте. Издание The Verge отмечает, что что суффикс «H» является практическим индикатором более мощных моделей, а Intel заявляет, что чипы серии H могут работать в режиме Turbo Boost с мощностью до 65 Вт или даже 80 Вт, в то время как процессоры, не относящиеся к линейке H достигают максимума в 55 Вт.

Что касается периферийных вычислений, Intel заявляет о приросте производительности в задачах с использованием ИИ по сравнению с NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB, согласно собственным тестам и оценкам, включая 1,9-кратное повышение производительности LLM, 2,3-кратное улучшение производительности на ватт для сквозной видеоаналитики и 4,5-кратное увеличение пропускной способности в области машинного зрения. Предзаказы на первые потребительские ноутбуки стартуют сегодня 6 января 2026 года, а доступность по всему миру заявлена с 27 января 2026 года. Intel также сообщает, что периферийные системы на базе Core Ultra Series 3 начнут поставляться во втором квартале 2026 года.