Intel позиционирует процессоры серии 300 для широкой линейки мобильных устройств, планируя выпустить более 200 моделей ПК от партнеров. Компания также заявляет, что протестировала и сертифицировала новые процессоры для использования во встраиваемых системах и периферии промышленного оборудования, включая робототехнику, умные города, автоматизацию и здравоохранение. Джим Джонсон, старший вице-президент и генеральный менеджер группы клиентских вычислений Intel, говорит, что основное внимание уделяется энергоэффективности, более высокой производительности ЦП, более крупной интегрированной графике, большему объему вычислительных ресурсов ИИ и совместимости с приложениями x86.
Для топового сегмента Intel приготовила процессоры Core Ultra X9 и X7. Компания заявляет, что они сочетают в себе интегрированную графику Intel Arc высшего уровня с 16 ядрами ЦП, 12 ядрами Xe и NPU с производительностью до 50 TOP, ориентированы на игры, создание контента и многозадачность. По собственным заявлениям Intel, производительность топового процессора Core Ultra X9 388H на 60% выше в многопоточных задачах при аналогичном энергопотреблении по сравнению с Lunar Lake, производительность в играх на 77% выше по сравнению с Lunar Lake, а также позволяет получить автономность до 27 часов.
Схема наименования также меняется. Core Ultra остается в премиум сегменте, в то время как Core будет использоваться в массовом сегменте. Издание The Verge отмечает, что что суффикс «H» является практическим индикатором более мощных моделей, а Intel заявляет, что чипы серии H могут работать в режиме Turbo Boost с мощностью до 65 Вт или даже 80 Вт, в то время как процессоры, не относящиеся к линейке H достигают максимума в 55 Вт.
Что касается периферийных вычислений, Intel заявляет о приросте производительности в задачах с использованием ИИ по сравнению с NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB, согласно собственным тестам и оценкам, включая 1,9-кратное повышение производительности LLM, 2,3-кратное улучшение производительности на ватт для сквозной видеоаналитики и 4,5-кратное увеличение пропускной способности в области машинного зрения. Предзаказы на первые потребительские ноутбуки стартуют сегодня 6 января 2026 года, а доступность по всему миру заявлена с 27 января 2026 года. Intel также сообщает, что периферийные системы на базе Core Ultra Series 3 начнут поставляться во втором квартале 2026 года.