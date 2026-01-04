ASUS B850M ACE предназначена для рабочих станций и поддерживает все процессоры, начиная с Ryzen 7000, а также EPYC 4005

Компания ASUS представила материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE в форм-факторе microATX на платформе AM5, которая заимствует некоторые идеи из серверных систем. Главная особенность новинки — встроенный контроллер памяти BMC (ASPEED AST2600), позволяющий осуществлять удалённое управление IPMI через ASUS Control Center Express.

Плата использует чипсет AMD B850 и поддерживает настольные процессоры линеек Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000. Также заявлена поддержка процессоров AMD EPYC 4005, использующих корпус AM5. Производитель заявляет о возможности установки оперативной памяти стандарта DDR5 объемом до 256 ГБ в четыре слота DIMM. ASUS также изменила расположение сокета процессора и разъемов памяти, чтобы они больше соответствовали компоновке серверных систем, а не пользовательских ПК.

Для расширения и системы хранения данных в спецификации указан один слот PCIe 5.0 x16, а также второй слот x16, но с поддержкой скорости x4, и два слота PCIe 5.0 x4 M.2. Также на плате присутствует разъем MCIO NVMe и порт U.2, а также четыре порта SATA для устаревших накопителей. Сетевые возможности Pro WS B850M-ACE SE включают 10 GbE и 2.5 GbE, а также дополнительный интерфейс LAN, подключенный к контроллеру управления.

Цены на новинку варьируются в зависимости от региона, а в США по состоянию на 2 января 2026 года плата указана по цене в 360 долларов.