Новая графическая архитектура Moore Threads обеспечивает в 15 раз более высокую производительность в играх и в 50 раз более быструю трассировку лучей

На конференции разработчиков MUSA Developer Conference 2025 компания Moore Threads представила свою следующую графическую архитектуру — Huagang, а также два чипа на её основе: Luashan для игр и Huashan для искусственного интеллекта. Что касается Luashan, Moore Threads обещает значительный скачок по сравнению со своей текущей потребительской линейкой. На слайде, показанном на мероприятии, указаны 15-кратное увеличение производительности в играх класса «AAA», 50-кратное увеличение производительности трассировки лучей и 64-кратное увеличение производительности ИИ, а также 16-кратное увеличение обработки геометрии, 4-кратное увеличение заполнения текстур и 4-кратное увеличение объёма памяти.

Архитектурная разработка, представленная Moore Threads, также соответствует проблемам, с которыми сталкивались её старые карты: охват большого количества API и возможности трассировки лучей. Архитектура Huagang позиционируется как полностью поддерживающая DirectX 12 Ultimate, и добавляет блок генеративного рендеринга с использованием ИИ, а также аппаратный движок трассировки лучей второго поколения. Компания Moore Threads также оснастила Lushan своей унифицированной архитектурой рендеринга UniTE, стремясь объединить классические графические этапы с путями рендеринга с поддержкой ИИ в рамках единого рабочего процесса.

Чип Huashan позиционируется для обучения и вывода ИИ, предназначенный для больших кластеров. Moore Threads заявляет, что Huagan предлагает новый набор инструкций, заявленное увеличение вычислительной плотности на 50% и заявленное десятикратное повышение энергоэффективности на том же техпроцессе, а также новую асинхронную модель программирования для планирования и параллельного вычисления.

Что касается математических форматов, Moore Threads заявляет, что Huagan поддерживает FP4–FP64 и добавляет собственные смешанные форматы с низкой точностью, такие как MTFP6 и MTFP4. Согласно сообщениям китайских СМИ с мероприятия, Huashan планирует создать более 100000 «ИИ-фабрик» с поддержкой MTLink 4.0, Ethernet, SHARP и межчиповым соединением до 1314 ГБ/с. Moore Threads также сравнивает производительность Huashan в вычислениях с плавающей запятой, пропускную способность памяти и пропускную способность межсоединений, утверждая, что они находятся между NVIDIA Hopper и NVIDIA Blackwell, при этом превосходя обе компании по объему памяти.