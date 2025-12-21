Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Новая графическая архитектура Moore Threads обеспечивает в 15 раз более высокую производительность в играх и в 50 раз более быструю трассировку лучей

На конференции разработчиков MUSA Developer Conference 2025 компания Moore Threads представила свою следующую графическую архитектуру — Huagang, а также два чипа на её основе: Luashan для игр и Huashan для искусственного интеллекта. Что касается Luashan, Moore Threads обещает значительный скачок по сравнению со своей текущей потребительской линейкой. На слайде, показанном на мероприятии, указаны 15-кратное увеличение производительности в играх класса «AAA», 50-кратное увеличение производительности трассировки лучей и 64-кратное увеличение производительности ИИ, а также 16-кратное увеличение обработки геометрии, 4-кратное увеличение заполнения текстур и 4-кратное увеличение объёма памяти.

Архитектурная разработка, представленная Moore Threads, также соответствует проблемам, с которыми сталкивались её старые карты: охват большого количества API и возможности трассировки лучей. Архитектура Huagang позиционируется как полностью поддерживающая DirectX 12 Ultimate, и добавляет блок генеративного рендеринга с использованием ИИ, а также аппаратный движок трассировки лучей второго поколения. Компания Moore Threads также оснастила Lushan своей унифицированной архитектурой рендеринга UniTE, стремясь объединить классические графические этапы с путями рендеринга с поддержкой ИИ в рамках единого рабочего процесса.

Чип Huashan позиционируется для обучения и вывода ИИ, предназначенный для больших кластеров. Moore Threads заявляет, что Huagan предлагает новый набор инструкций, заявленное увеличение вычислительной плотности на 50% и заявленное десятикратное повышение энергоэффективности на том же техпроцессе, а также новую асинхронную модель программирования для планирования и параллельного вычисления.

Что касается математических форматов, Moore Threads заявляет, что Huagan поддерживает FP4–FP64 и добавляет собственные смешанные форматы с низкой точностью, такие как MTFP6 и MTFP4. Согласно сообщениям китайских СМИ с мероприятия, Huashan планирует создать более 100000 «ИИ-фабрик» с поддержкой MTLink 4.0, Ethernet, SHARP и межчиповым соединением до 1314 ГБ/с. Moore Threads также сравнивает производительность Huashan в вычислениях с плавающей запятой, пропускную способность памяти и пропускную способность межсоединений, утверждая, что они находятся между NVIDIA Hopper и NVIDIA Blackwell, при этом превосходя обе компании по объему памяти.

#видеокарты #китай #видеокарты нового поколения #moore threads #видеокарты из китая #китайские видеокарты #видеокарты для китая #видеокарты для ии
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
+
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
15
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
Китайский суперавианосец «Фуцзянь» впервые прошёл через Тайваньский пролив во время боевой службы
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
Немецкий ресурс iPhone-ticker.de выложил чертежи и точные размеры будущего складного iPhone
+
NVIDIA и SK hynix готовят новый SSD для ИИ с десятикратным повышением производительности
+
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
1
Половина квартир в новостройках в российских городах-миллионниках остается непроданной
2
Moore Threads представила в Китае игровой GPU с 50-кратным ростом трассировки лучей и чип для ИИ
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
3
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
3

Сейчас обсуждают

AlexR1973
08:38
Больше стырят пендосы - меньше достанется хохлам. Работайте, клептоманы!
Пентагон восьмой год подряд провалил финансовый аудит
Johan_WTF
06:02
World of GTA
По слухам, GTA 6 может превратиться в MMORPG
Johan_WTF
05:55
Я топлю за Россию, наследницу СССР, которая научилась строить самолеты... которые СССР ещё 50 лет назад строил без нанотехнологий.
Sukhoi Superjet 100 стал полностью российским самолётом и больше не зависит от импорта
Johan_WTF
05:36
Забыли ещё добавить Иранских хакеров, для полноты картины, а ещё хуситских, палестинских, венесуэльских и кто там ещё неугодный? допишите сами
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter