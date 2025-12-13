Компания PrimeABGB, занимающаяся розничной продажей компьютерных комплектующих, разместила на своем сайте информацию о готовящихся к выпуску настольных процессорах Intel Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus

Всего несколько дней назад в сеть утекла информация о грядущем игровом процессоре Intel Core Ultra 7 270K Plus, который снова появился в Geekbench. Указанные в результатах улучшения производительности были весьма скромными, что и следовало ожидать от обновления в середине жизненного цикла линейки.

Как заметил инсайдер @momomo_us, индийский ритейлер PrimeABGB разместил на своем сайте информацию о процессорах Core Ultra 9 290K Plus и Core Ultra 7 270K Plus, а также характеристики каждого чипа. Проверить достоверность предоставленной информации не представляется возможным, поскольку она может быть просто заглушкой для этих готовящихся к выпуску процессоров для настольных компьютеров.

Ожидается, что Core Ultra 7 270K Plus станет преемником Core Ultra 7 265K, получив четыре дополнительных энергоэффективных ядра при сохранении количества производительных ядер. Таким образом, общее количество ядер составит 24, соответствуя по данному параметру с Core Ultra 9 285K. Ожидается, что тактовые частоты останутся прежними, хотя для E-ядер предусмотрено увеличение на 100 МГц.

24-ядерная конфигурация с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами

Тактовая частота P-ядра в режиме Boost: 5,5 ГГц

Тактовая частота E-ядра в режиме Boost: 4,7 ГГц

Кэш L3: 36 МБ

В отличие от более дешевого Core Ultra 7 270K Plus, игровой процессор Core Ultra 9 290K не будет иметь дополнительных ядер, сохраняя конфигурацию Core Ultra 9 285K с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Однако тактовая частота P-ядер увеличится на 100 МГц и составит 5,6 ГГц. Согласно описанию, точные характеристики процессора следующие:

24-ядерная конфигурация с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами

Частота P-ядер в режиме Boost 5,6 ГГц

Частота E-ядер в режиме Boost 4,8 ГГц

Частота Thermal Velocity Boost 5,8 ГГц

Кэш L3 36 МБ

Цены на процессоры Core Ultra 200K Plus не указаны. В PrimeABGB рекомендует клиентам звонить для уточнения цен, что, по-видимому, указывает на наличие процессоров на складе. Но, конечно, существует вероятность, что это просто заглушки, содержащие информацию, уже доступную в Интернете.