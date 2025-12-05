Новая версия консоли уже появилась в магазине GPD по цене 2653 доллара

Компания GPD без лишнего шума добавила в официальный магазин GPD топовую конфигурацию игровой консоли GPD WIN 5 со 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe объёмом 4 ТБ. Флагманская модель включает процессор Ryzen Al Max+ 395 и графику Radeon 8060S. Эта конфигурация доступна по предзаказу, а пополнение запасов и доставка запланированы на 29 декабря 2025 года.

Вариант объёмом 128 ГБ основан на унифицированной архитектуре памяти GPD. До 128 ГБ LPDDR5X-8000 совместно используются центральным процессором, графическим процессором и нейронным процессором, а до 96 ГБ можно зарезервировать под видеопамять для игр или задач создания контента. Устройство оснащено 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync, а также использует внешний аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч с возможностью горячей замены, который был отличительной чертой системы питания Win 5. Модель ёмкостью 128 ГБ / 4 ТБ в настоящее время доступна в жемчужно-белом цвете.

На Indiegogo конфигурация 128 ГБ / 4 ТБ предлагается за 2653 доллара, что заметно ниже цены в 2956 долларов на странице продукта в магазине GPD. Стоимость конфигурации 64 ГБ / 4 ТБ составляет 2120 долларов. Для многих покупателей портативных устройств 64 ГБ унифицированной памяти отлично подходят для Strix Halo, и предварительные тесты показывают, что WIN 5 превосходит другие портативные компьютеры на базе Ryzen AI. Вариант со 128 ГБ ориентирован на пользователей, которым нужен максимальный запас для локальных задач искусственного интеллекта.