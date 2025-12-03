Смартфон появится в продаже 12 декабря сначала на родном для компании южнокорейском рынке, а затем дебютирует в других регионах мира

Предыдущие сообщения о том, что Samsung анонсирует и выпустит Z TriFold в декабре, оказались верными, хотя точная дата была неизвестной. Устройство поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря, а позже появится в Китае, Тайване и ОАЭ. TriFold также появится в США в первом квартале 2026 года.

Новый Z TriFold может похвастаться дисплеем разрешением 2160 x 1584 пикселей в разложенном состоянии, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м2. 6,5-дюймовый внешний экран имеет разрешение 2520 x 1080 пикселей, аналогичную адаптивную частоту обновления 1–120 Гц, соотношение сторон 21:9 и пиковую яркость до 2600 кд/м2.

Что касается аппаратной начинки, то смартфон работает на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а не на новом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон также оснащен 200-мегапиксельной основной камерой, 10-мегапиксельным 3-кратным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а также двумя фронтальными камерами по 10 Мп.

Смартфон также получил 16 ГБ оперативной памяти и предлагает на выбор накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ. Он также оснащен трехэлементным аккумулятором емкостью 5600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Несмотря на внушительные размеры в разложенном виде, толщина TriFold составляет всего 3,9 мм — то есть немного тоньше, чем 4,2 мм у Z Fold 7. В сложенном виде толщина телефона составляет 12,9 мм.

Прочность подобных устройств вызывает главное беспокойство у покупателей, но Samsung уверяет, что титановый корпус шарнира защищает механизм складывания и предотвращает износ. TriFold также имеет рамку Advanced Armor Aluminum, которая предотвращает соприкосновение экранов, защитное стекло Corning Gorilla Glass 2 Ceramic и заднюю панель из армированного стекловолокном полимера.

Что касается программного обеспечения, то складной смартфон работает под управлением оболочки OneUI 8 на базе Android 16. Смартфон позволяет запускать три приложения в портретном режиме одновременно. Также есть возможность использовать автономный режим DeX для создания окружения, похожего на рабочий стол, если вы подключить мышь и клавиатуру. Кроме того, есть расширенный режим, позволяющий превратить телефон в дополнительный монитор с функцией перетаскивания.

Что касается стоимости, то в Корее он оценивается в 3 594 000 корейских вон, что составляет около 2450 долларов США, поэтому ориентироваться можно на это цифру, но всё будет зависеть от конкретного рынка.