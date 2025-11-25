Нейронный процессор NPU 6 в грядущих процессорах Nova Lake обеспечивает производительность 74 TOPS для настольных ПК с искусственным интеллектом

Настольные процессоры Intel следующего поколения Nova Lake будут оснащены нейронным процессором шестого поколения. Благодаря известному инсайдеру @jaykihn0 стали известны предварительные сведения о его производительности. Последняя утечка указывает на то, что конфигурация настольного процессора Nova Lake-S будет оснащена NPU на одном из чипов, обеспечивающим производительность 74 TOPS в операциях INT8, что значительно превышает показатели всех предыдущих процессоров Intel для настольных ПК.

На данный момент Intel использует NPU 3 в процессорах Arrow Lake-S, которые вышли в 2023 году вместе с процессорами Meteor Lake и обеспечивают производительность 11,5 TOPS в операциях INT8. В настоящее время самым производительным NPU Intel является NPU 5, выпуск которого запланирован на начало 2026 года в чипах Panther Lake. Этот процессор будет обеспечивать производительность до 50 TOPS компьютеров с Copilot+.

Решение Intel обновить NPU в процессорах Nova Lake стало известно ещё в конце прошлого месяца, когда патчи компилятора подтвердили использование нового NPU 6 в настольных чипах следующего поколения. Однако точный целевой показатель производительности до сих пор оставался неясным. Поскольку Intel совершенствует свой NPU на той же микроархитектуре, можно ожидать, что NPU в Nova Lake будет иметь больший TOPS при сохранении программной совместимости.