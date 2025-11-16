Процессоры Arrow Lake Refresh получат более высокие тактовые частоты, большее количество ядер и поддержку более быстрой памяти

Intel готовится представить линейку Arrow Lake Refresh в следующем году перед переходом на сокет LGA-1954 в линейке Nova Lake. На данный момент Arrow Lake Refresh рассматривается как финальное обновление для платформы LGA-1851. Первая серия настольных процессоров Arrow Lake не произвела впечатления на геймеров. Intel даже подтвердила на собственных слайдах, что Arrow Lake может быть медленнее Raptor Lake в играх, а позже внедрила специальные функции ускорения, которые немного повысили производительность.

С обновлением, Intel закладывает часть этих преимуществ непосредственно в кристалл и официальные спецификации. Для флагманской модели изменения на бумаге незначительны. Core Ultra 9 290K Plus сохранил конфигурацию из 8/16 ядер, как у 285K, но увеличил частоту Thermal Velocity Boost с 5,7 ГГц до 5,8 ГГц. Частота E-core в турборежиме также выросла до 4,8 ГГц, при этом базовая тактовая частота и ограничения мощности остались прежними: 125 Вт в базе и 250 Вт в максимуме.

• Core Ultra 9 285K → 290K Plus: +100 МГц

• Core Ultra 7 265K → 270K Plus: +4 E-ядра

• Core Ultra 5 245K → 250K Plus: +100 МГц + 4 E-ядра

Более существенные изменения произошли в линейках Ultra 7 и Ultra 5. Ultra 7 270K Plus переходит на конфигурацию 8 + 16 ядер. Его максимальные тактовые частоты достигают 5,5 ГГц в режиме Turbo Boost и 5,4 ГГц в режиме в режиме Turbo, что приближает чип к Core Ultra 5 265K.

Core Ultra 5 250K Plus также получил увеличенное количество ядер. Теперь он поставляется с 6 производительными и 12 эффективными ядрами, в отличие от 6 + 8 ядер у Ultra 5 245K. Частота P-ядер в режиме Turbo увеличивается с 5,2 ГГц до 5,3 ГГц, в то время как частота E-ядер в режиме Turbo остается на уровне 4,7 ГГц. Intel сохранила те же показатели мощности: 125 Вт в базе и 159 Вт в режиме Turbo. Все настольные процессоры Arrow Lake Refresh также получили поддержку более быстрой памяти.

Модели Plus официально поддерживают модули DDR5 до 7200 МТ/с по сравнению с 6400 МТ/с для текущих Core Ultra 285K, 265K и 245K. В то же время, последние модули CUDIMM уже продемонстрировали работу Arrow Lake со скоростью до 9000 МТ/с, поэтому новые спецификации в основном соответствуют характеристикам топовых плат и комплектов памяти.