Это уже вторая модель флагманского ускорителя компании в тематике игры Doom

Компания NVIDIA запустила очередную акцию с розыгрышем видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в эксклюзивном оформлении по мотивам игры DOOM: The Dark Ages в рамках своей кампании GeForce Season.

Графический ускоритель GeForce RTX 5090 является текущим флагманом NVIDIA, построенном на архитектуре Blackwell и включающем 21760 ядер CUDA, 32 ГБ памяти стандарта GDDR7 на 512-битном интерфейсе с мощностью около 575 Вт. Видеокарта может похвастаться поддержкой технологии DLSS 4 и новейшими функциями трассировки лучей, доступными в DOOM: The Dark Ages на ПК.

Новая акция компании расширяет растущую линейку тематических видеокарт NVIDIA. На данный момент производитель выпустил более девяти лимитированных дизайнов с эксклюзивными изображениями, включая карты GeForce RTX 5090 в тематике Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, FBC Firebreak, Borderlands 4 и Battlefield 6, а также раскрашенную вручную карту RTX 5090 с Суперменом. Новая карта для GeForce Season — это уже вторая модель RTX 5090 в тематике DOOM: The Dark Ages, которую NVIDIA предлагает в текущем году.