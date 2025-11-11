Сообщается также о переносе выпуска линейки RTX 50 SUPER на вторую половину следующего года

По данным многочисленных источников, предстоящее обновление NVIDIA серии графических процессоров RTX 50 SUPER в середине цикла разработки не отменено, хотя партнёры компании всё ещё ждут окончательных спецификаций. HKEPC сообщает, что планы по выпуску RTX 50 SUPER не отменены, но дата выпуска перенесена на третий квартал 2026 года. Ранее сообщалось о слухе от Uniko's Hardware о том, что текущий дефицит DRAM может повлиять на запланированную дату выпуска и потенциально вообще привести к отмене всей линейки. Предполагалось, что эти графические процессоры будут оснащены более ёмкими модулями памяти GDDR7 по 3 ГБ, и считалось, что NVIDIA держит большую часть запасов этих чипов для ускорителей ИИ.

Теперь в сети появилась интересная информация от Benchlife, где говорится, что видеокарты серии RTX 50 SUPER не отменены, но, как сообщается, NVIDIA пока не предоставила партнерам окончательные характеристики. «Как мы сообщали ранее, NVIDIA до сих пор не предоставила информацию о дизайне серии GeForce RTX 50 SUPER. По состоянию на ноябрь ни один партнер не получал никаких подробностей о дизайне. Без этой информации любые разговоры об отмене или переносе выпуска — просто абсурд», — утверждает Benchlife.

Изначально NVIDIA планировала обновление серии RTX 50 в середине жизненного цикла на конец первого — начало второго квартала 2026 года, возможно, анонсировав его на выставке CES 2026. Ранее предполагалось, что три новые модели RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5080 SUPER заменят существующие. Основное улучшение, по-видимому, коснулось объёма памяти. Ожидается, что все три видеокарты будут иметь на 50% больше памяти, чем их оригинальные аналоги. По слухам, RTX 5070 SUPER будет предлагать 18 ГБ памяти, а RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ каждая. Поскольку планов по отмене этих видеокарт не предвидится, можно надеяться всё-таки увидеть эти видеокарты с увеличенным объёмом памяти.