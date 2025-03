Стабильная версия Android 16 может появиться уже к началу лета.

Корпорация Google выпустила Android 16 Beta 3. Согласно графику Google, стабильная версия Android 16 может быть выпущена уже в мае или июне, а устройства Pixel, вероятно, будут одними из первых, кто получит обновление к концу месяца. Но перед стабильным релизом Google может выпустить еще одно бета-обновление в апреле, чтобы устранить оставшиеся ошибки.

Расширенная поддержка Bluetooth Auracast теперь включает стандартизированные QR-коды для присоединения к аудиотрансляциям и совместимость со слуховыми аппаратами, что делает ее более доступной для пользователей с нарушениями слуха. Кроме того, обновление представляет поддержку контурного текста, которая подходит пользователям с нарушениями зрения.

Еще одна ключевая функция обновления - это защита локальной сети, которая дает пользователям больший контроль над тем, какие приложения могут получать доступ к устройствам в их локальной сети. Ожидается, что эта функция станет частью крупного релиза Android в будущем. Приятно видеть, что Google продолжает улучшать конфиденциальность и безопасность системы.

Android 16 достиг стабильности платформы и Samsung одной из первых начала проводить внутреннее тестирование своей пользовательской оболочки на основе Android 16, One UI 8. Однако пользователям не стоит ожидать публичного бета-релиза в ближайшее время, как предположил модератор сообщества Samsung. Компания потенциально может перейти сразу к One UI 8.0 после завершения стабильного развертывания One UI 7 на основе Android 15, пропустив One UI 7.1. Но в настоящее время основное внимание уделяется доработке оболочки One UI 7.

Что касается других производителей смартфонов на платформе Android, то информация об их пользовательском скине на основе Android 16 остается скудной. На данный момент прогресс Google с Android 16 Beta 3 сигнализирует о многообещающем шаге к стабильному и многофункциональному релизу новой системы.