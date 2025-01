FSR 4 является новейшей технологией масштабирования AMD, которая максимизирует частоту кадров с меньшей задержкой и артефактами.

Недавно стало известно, что видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT появятся не раньше марта. Однако поклонники графики AMD могут по крайней мере рассчитывать на то, что новая версия технологии FSR - FSR 4 будет работать с поддерживаемыми в настоящее время FSR 3.1 играми. FSR 4 — новейшая функция масштабирования AMD на базе искусственного интеллекта, которая повышает частоту кадров без ущерба для качества изображения. Инсайдер Kepler_L2, который является одним из самых надежных источников информации о GPU, подтвердил, что обновление должно пройти безболезненно для компании и конечных пользователей.

В отличие от FSR 3.1, FSR 4 будет ограничен графическими процессорами AMD, использующими архитектуру RDNA 4. Это значит, что геймерам придется дождаться серии RX 9000, чтобы увидеть новейшую технологию масштабирования в действии. Тем не менее PCGamingWiki перечисляет десятки игр с поддержкой FSR 3.1, которые могли бы выиграть от обновления. Kepler_L2 утверждает, что этот процесс сводится всего лишь к замене старого файла драйвера AMD на новый FSR 4 DLL.

Том, что FSR 4 будет создан на базе FSR 3.1, не вызывает удивления, если принять во внимание презентацию AMD на выставке CES 2025. По сравнению с презентацией DLSS 4 от Nvidia, подробности влияния FSR 4 на производительность в играх были весьма ограниченными. Тем не менее обновленный апскейлер будет работать в тандеме с генерацией кадров, чтобы повысить частоту кадров. Кроме того, AMD Anti-LAG 2 должен уменьшить задержку, которая часто является побочным продуктом масштабирования. В нижней части слайда предварительного просмотра CES производитель также упомянул, что FSR 4 требует, чтобы в играх уже была реализована поддержка FSR 3.1.

Задержка выхода видеокарт нового поколения серии RX 9000 дает AMD больше времени для оптимизации игр. Недавно такие популярные игры, как The Last of Us Part 1, были обновлены для поддержки FSR 3.1. Некоторые геймеры скептически относятся к тому, что FSR 4 станет серьезным скачком в области масштабирования, поэтому ключевыми факторами для пользователей станет отличное сочетание цены и производительности новых графических процессоров AMD.