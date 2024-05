Будущий POCO M6 Plus представяет собой переименованный и, возможно, немного переработанный Redmi Note 13R

Несколько недель назад ресурс Android Headlines поделился доказательствами того, что Xiaomi готовит смартфон POCO M7 Pro 5G для индийского рынка под номером модели 24066PC95I. На сайте ранее сообщалось, что Xiaomi присвоила номер 24066PC95I устройству под названием POCO M6. Однако теперь Gizmochina предоставил свежую информацию о том, что Xiaomi не работает над смартфоном 24066PC95I ни под одним из указанных ранее названиях.

реклама

Вместо этого на сайте предполагается, что устройство с номером 24066PC95I будет выпущен как POCO M6 Plus. Судя по всему, Gizmochina основывает свое утверждение на более свежих результатах базы данных IMEI, а также на коде HyperOS.

Предположительно, POCO M6 Plus может быть переименованным Redmi Note 13R, который Xiaomi представила ранее в этом месяце. Если это так, то POCO M6 Plus будет поставляться с чипсетом Snapdragon 4 Gen 2, а также аккумулятором емкостью 5030 мАч, оперативной памятью LPDDR4X, флэш-памятью UFS 2.2 и IPS-дисплеем с частотой до 120 Гц. Другими словами, POCO M6 Plus, скорее всего, будет бюджетным вариантом, который будет находиться ниже, чем POCO M6 Pro 4G из серии POCO M6. К сожалению, еще неизвестно, когда Xiaomi планирует выпустить POCO M6 Plus, не говоря уже о том, по какой цене и на каких рынках.