Новинка основана на центральном процессоре Intel Core i9-14900 и комплектуется 16 ГБ озу в базовом варианте

Компания Zotac обновила свой мини-Пк MAGNUS ONE, который является более крупной и мощной альтернативой MAGNUS EN474070, также дебютировавшей сегодня. Компактный ПК, который теперь называется MAGNUS ONE ERP74070S, выпускается в черном и белом вариантах под названиями MAGNUS ONE ERP74070SC и MAGNUS ONE ERP74070SW соответственно. По сути, это одна и та же система, включающая следующие основные компоненты:

- процессор Intel Core i7-14700 (20 ядер, 2,1 ГГц, до 5,4 ГГц);

- видеокарта Zotac GAMING GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ GDDR6X (192-бит);

- 16 ГБ оперативной памяти DDR5;

- SSD-накопитель емкостью 1 ТБ.

Хотя для обоих вариантов указан объем ОЗУ 16 ГБ, при необходимости его можно увеличить до 64 ГБ. Кроме того, MAGNUS ONE ERP74070S имеет слот M.2 поддерживающий накопители размером 2242, 2280 и 22110, а также слот для 2,5-дюймового диска для использования жестких дисков/твердотельных накопителей с интерфейсом SATA III. Также ПК получил порт Thunderbolt 4 и восемь других портов USB, поровну разделенных между стандартами USB 3.0 и USB 3.1.

Более того, сама GeForce RTX 4070 SUPER имеет один порт HDMI 2.1a и три порта DisplayPort 1.4a, хотя порт HDMI 1.4 подключен к материнской плате для использования со встроенной в процессор Intel Core i7-14700 графикой. Также компания Zotac оснастила свой новый мини-ПК блоком питания стандарта Platinum 80+ мощностью 500 Вт. Все это великолепие размещено в корпусе размерами 265,5 x 126 x 249 мм, что соответствует объему 8,33 литра.