Актёр, играющий Джоэла в экранизации культовой игры, так и не прошел её из-за высокой сложности

Педро Паскаль, которому предстоит сыграть Джоэла в грядущем сериале от HBO, поделился мнением о том, что шоу "делается для тех, кто фанатеет от The Last of Us".

В интервью по поводу фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Паскаль воспользовался моментом, чтобы рассказать о предстоящем сериале, уточнив, что творческий подход создателей очень похож на методы создателей другого сериала, в котором он играет главную роль:

"Существует действительно творческие способы почтить и сохранить тот опыт, который является знаковым для оригинальной видеоигры, а также добавить что-нибудь, чего фанаты даже не ожидают, — сказал он. — Всё, что я могу пока сказать, так это то, что они делают действительно крутые вещи. То, как Джон Фавро и Дэйв Филони относятся к "Мандалорцу", похоже на то, как Крейг Мазин и Нил Дракманн относятся к "Последним из нас" — серия действительно в надежных руках людей, которые её любят... Сериал создаётся для того, чтобы понравиться фанатам".

Крейг Мазин, продюсирующий сериал, ранее уже заявлял, что адаптация не "отменит" историю оригинальной игры. Он активно работает с Дракманном, одним из создателей оригинальной игры, а также нынешним сопрезидентом Naughty Dog.

Паскаль также поделился, что не смог закончить оригинальную игру из-за высокой сложности:

"Это очень грустно, но у меня нет нужных навыков, — сказал Паскаль. — Знаешь, я пытался. А потом мне пришлось просить своего племянника пройти какую-то часть для меня. Для этого действительно нужно хорошо играть". После этого, по словам Паскаля, он наблюдал, как его племянник проходит большую часть игры, прежде чем остановиться, чтобы абстрагироваться от оригинального изображения Джоэла актёром озвучивания Троем Бейкером.

"Мне действительно понравился Джоэл — и визуально, и аудиально он отображен просто потрясающе. А потом я вдруг забеспокоился, что стану слишком много подражать этому образу, что может быть и хорошо в некоторых моментах, но далеко не во всех", — высказался актёр.

Первый сезон The Last of Us расскажет историю оригинальной игры в десяти эпизодах. Пока что никакой другой информации относительно сериала, кроме изображения Джоэла Паскаля и Элли Беллы Рэмси, опубликованных в прошлом году в день The Last of Us, попросту нет. Остаётся ждать выход сериала, который, по всей видимости, состоится не раньше 2023 года.