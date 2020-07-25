Складной нож очень эргономичный, удобный. Режущая часть фиксируется в трех положениях. При желании лезвие можно закрыть колпачком.

В комплекте идут несколько лезвий, которые можно хранить в отдельном отсеке.

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Цена: $10.44

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Этот многофункциональный инструмент для резки и зачистки проводов подходит как для домашнего, так и для профессионального использования.

Материал лезвия углеродистая сталь марки SK5, которая отличается высокой прочностью, надежностью, устойчивостью к механическому воздействию. При покупке можно выбрать одну из двух возможных модификаций резака.

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Доступна доставка из России.

Цена: $16.12 - 22.88

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Телефоны марки Huawei отличаются прекрасными характеристиками. Huawei P40 lite E - это модель 2020 года выпуска. У телефона 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, есть 8-ми ядерный процессор Kirin 710F, отличная камера с разрешением 48 Мп и аккумулятор на 4000 mAh.

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Из дополнительных плюсов - возможность сканировать отпечатки пальцев, бесконтактно расплачиваться по счетам.

Цена: $165.51

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Этот инструмент необходим в каждом доме. С его помощью можно склеивать такие материалы, как дерево, кожа, бумага. Работает клеевой пистолет от электросети. В комплекте идут 10 палочек диаметром 7 мм каждая. Нагревается пистолет быстро. При этом с ним легко и удобно работать.

Он небольшой, ручка достаточно эргономичная. Расплавленный клей подается при нажатии на курок с некоторым усилием. Не стоит переживать, сам по себе клей не вытечет.

Доступна доставка из России.

Цена: $13.99 - 22.74

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