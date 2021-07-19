Перенести жару в это знойное лето поможет шейный вентилятор. Его можно носить на улице и в помещении. Есть 3 уровня мощности. В комплекте кабель USB-microUSB для зарядки. При зарядке горит красным светодиод рядом с разъёмом, меняется на зелёный после полной зарядки. Время использования: низкая скорость 5 часов, средняя скорость 4 часа, высокая скорость 3 часа.

Посмотреть товар

Цена $14.16

реклама

TWS мини беспроводные Bluetooth стерео наушники с зарядным боксом. Не стоит ожидать от наушников за 300 рублей чудо. Один заряд хватает примерно на 2 часа работы. В качестве гарнитуры не годится. Микрофон слабый, слышно, но тихо. Можно подключать раздельно - одно ухо к одному устройству, другое к другому, одновременно. За свои деньги. Наушники норм.

Спецификация:

Выходная мощность: 30 мВт.

Расстояние Bluetooth: 10 метров.

Время прослушивания музыки около 2 часов.

Время работы в режиме ожидания составляет около 100 часов.

На данный момент наушники приобрели более 24032 раз, есть большое количество положительных отзывов.

Посмотреть товар

Цена $1.78 - 3.99

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Amazfit PowerBuds — спортивные беспроводные наушники с пульсометром. Защищены от пыли и воды по стандарты IP55: им не страшен дождь и пот, но плавать и принимать душ в наушниках нельзя. Без подзарядки наушники работают до 8 часов, кейс обеспечивает две дополнительные зарядки. В комплекте зарядный кабель и четыре пары силиконовых насадок.

Посмотреть товар

Цена $99.95

Инфракрасная мини-камера, используется для съемки местности, подойдет в качестве видеорегистратора, как скрытая камера для установки в помещении. Качество записи составляет 1080p, датчик с инфракрасной подсветкой позволяют снимать в темное время суток. Есть специальное магнитное основание для установки на металлическую поверхность.

реклама

Реализован модуль wi-fi связи с удаленными устройствами. Снимает видео и записывает циклическим способом на карту памяти с максимальной ёмкостью до 64 Гб. Угол обзора составляет 120 градусов, а время автономной работы до 90 минут, емкость батареи 320 миллиампер часов.

На данный момент камеру приобрели более 1800 раз, есть большое количество положительных отзывов.

Посмотреть товар

Цена $26.89 - 46.89

Если вы задумывались о покупке жесткого диска, можете рассмотреть товар у этого продавца. Он предлагает винчестеры типа SSD с объемом памяти от 96 ГБ до 2 ТБ. Диск подойдет для установки в любой компьютер, также его можно использовать как переносное устройство. При желании вы можете подключать его к телевизору и просматривать любимые фотографии и фильмы на большом экране. У каждой модели разная скорость передачи данных. Чем выше берете объем, тем больше скорость. Размер диска составляет 100 на 70 мм.

На данный момент устройство приобрели более 22191 раз, есть большое количество положительных отзывов.

Посмотреть товар

Цена $15.99 - 190.55

Классный измерительный инструмент с большой точностью измеряемых значений. Электронный штангенциркуль выдает результаты замеров на большой ЖК-дисплей, цифры большие и не нужно присматриваться на градуировку, как в случае с обычным нониусом.

Штангенциркуль выполнен из нержавеющей стали, с его помощью вы сможете измерить внутренний и наружный размер, а также глубину деталей и заготовок с точностью до 0.01 мм. Максимальная длина разведения губок 150 мм.

На данный момент устройство приобрели более 12027 раз, есть большое количество положительных отзывов

Посмотреть товар

реклама





Цена $11.19 - 12.59

Регулируемый слесарный инструмент, в виде зажимного переходника для различных торцевых головок и отверток. В него можно установить специальный метчик и нарезать резьбу внутри изделия или заготовки. Подойдёт для различных вертикальных резцов, при помощи которых можно сделать отверстие самой разной формы.

Приспособление имеет фиксированный переключатель, для того чтобы определить направление вращения. Ручка устанавливается и зажимается винтом. Изготовлен из прочной нержавеющей стали, применяется для скручивания, разборки, установки крепежных элементов, создание отверстий монтажного типа.

Посмотреть товар

Цена $4.48 - 12.34

реклама

Стеганая куртка ELUANSHI обеспечивает идеальное сочетание комфорта, функциональности и стиля. Изготовлена из 3-слойной водонепроницаемой дышащая ткани, куртка не подведет вас в тех случаях, когда Вам необходимо провести некоторое время под дождем.

Спецификация:

-Материал: Водонепроницаемая дышащая ткань

-Индекс воздухопроницаемости: 5000

-Индекс водонепроницаемости: 18000

реклама

-Размер: L ,XL ,XXL,XXXL

Посмотреть товар

Цена $49.89