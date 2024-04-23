5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
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В 2020 году я все еще сидел на стареньком ПК на основе процессора Core i5-3570 и, выбирая новый SSD, остановился на модели с SATA интерфейсом, в формфакторе 2.5", так как порта M.2 на моей материнской плате не было. Но я выбрал довольно дорогую и очень надежную модель — Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, и этот SSD по своим характеристикам неплохо смотрится даже в 2024 году. Наличие DRAM-буфера объемом 1 ГБ, скорость записи в 500 Мбайт/c, которая держится на всем объеме накопителя и ресурс записи в 600 Тбайт — это надежный и выносливый SSD, который все еще лучше многих новых моделей из 2024 года.
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Но, несмотря на то, что он исправно работает и потерял всего 2% своего ресурса за четыре года, я собираюсь поменять его на быструю современную модель M.2 NVMe SSD и сегодня расскажу почему. И наверняка этот блог окажется полезным для тех, кто задумывается об апгрейде старенького SATA SSD.
Объема в 1 ТБ в 2024 году хватает впритык
100 ГБ из объема своего SSD я отрезал для логического диска C:\ с Windows, а на оставшемся объеме создал диск D:\ для игр. И папка с установленными играми у меня занимает уже 709 ГБ, а на SSD свободно всего 117 ГБ. Для наглядности я сделал подсчет занимаемого играми места, и вы можете посмотреть на результаты на скриншоте ниже.
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Assassins Creed - Valhalla и новая RPG Horizon Forbidden West перевалили в объеме далеко за 100 ГБ, а Anno 1800 и Cyberpunk 2077 приближаются к этой отметке. Оставшегося свободного места мне не хватит даже на одну новую игру, которые в массе своей уже весят более 150 ГБ, а еще я держу на SSD виртуальные машины, для которых скорость критична и держать которые на HDD не получится. Единственный выход в этой ситуации — временно переносить игры на HDD, но заниматься этим в 2024 году совсем не хочется, ведь это напоминает далекие времена, когда мне дико не хватало свободного места на первом ПК с жестким диском объемом всего 4 ГБ.
На SSD такого объема уже невозможно делать игровые тесты
Раньше я частенько делал тесты железа в играх для блогов, сравнивая процессоры, делая разгон и андервольт или даже пробуя на практике, меняется ли производительность в играх от использования разных версий видеодрайвера. Для этого требуется актуальный набор популярных игр и в 2024 году он будет весить очень много. Список игр для тестов намекает, что для них впритык хватит даже SSD объемом 2 ТБ:
- Baldur's Gate 3
- Atomic Heart
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Alan Wake II
- Hogwarts Legacy
- Resident Evil 4
- Dead Space (ремейк)
- Star Wars Jedi: Survivor
- Remnant 2
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring
- Horizon Forbidden West
- Dying Light 2 Stay Human
- Forza Horizon 5
- Far Cry 6
Не помешает еще и Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, Grand Theft Auto V и прочие хиты прошлых лет, в которые до сих пор играет очень много геймеров и которые отлично подходят для тестов более старого "железа".
Цены на SSD высоки, но будут продолжать расти
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Четыре года назад, а для компьютерного "железа" это целая вечность, я отдал за Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ 10000 рублей, а сегодня в 2024 году, добротный SSD такого объема все еще стоит от 7000 до 12000 рублей. В таких ценах виновато много факторов, но главный — это падение курса рубля, что всегда почти сразу отражалось на цене компьютерных комплектующих. И это падение продолжается и цены продолжают расти. Подбирая для себя SSD, я сложил несколько штук в корзины на сайтах популярных магазинов и некоторые из них за месяц подорожали почти на 1000 рублей.
А еще аналитики прогнозируют очередной рост цен на SSD из-за резко увеличившегося спроса на память NAND и контроллеры, причем ожидается рост до 50%. Например, компания Samsung уже увеличила цены на кремниевые пластины с NAND-чипами на 10-20%. И, учитывая низкий курс рубля, повышение будет очень болезненным для российских пользователей ПК. Поэтому я хочу купить вместительный и надежный SSD сейчас, пока цены еще приемлемы.
Хочется больше скорости
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Samsung 860 EVO — довольно шустрый SSD, но ограничен скоростями SATA-интерфейса, а M.2 NVMe SSD развивают гораздо большие скорости, особенно на мелкоблочном чтении. Именно за счет этой скорости чтения чувствуется быстрый отклик Windows, установленной на M.2 NVMe SSD, да и общая высокая скорость чтения и записи не помешает, ведь я часто устанавливаю объемные игры. И как техноблогеру мне требуется опыт использования современного "железа", чтобы знать, о чем писать в блогах, ведь теория — это одно, а практика гораздо важнее.
M.2 NVMe SSD компактны и им не нужны провода
У меня в ПК сейчас стоит пять жестких дисков и один SATA SSD, а это значит, что в корпусе тянутся шесть проводов SATA для данных и еще шесть, более толстых — для их питания. С таким количеством проводов даже банальное переподключение накопителей превращается в головоломку, а внутри корпуса образуется пылесборник, который еще и мешает нормальной вентиляции. И даже замена хотя бы одного из накопителей на M.2, которым не нужны провода, будет очень заметна. Ну а старенький Samsung 860 EVO отправится в один из ПК для домашних, которых у меня еще две штуки.
Итоги
Вот такие причины подталкивают меня к замене старого SSD на современную, емкую и быструю модель. Ища самые качественные и надежные модели я отобрал для себя семь экземпляров объемом 2 ТБ, от довольно недорогих, до топовых, из которых уже буду выбирать лучший по соотношению цены, надежности и скорости на основе обзоров. А может быть, и на основе ваших комментариев под этим блогом, ведь вы наверняка покртикуете мой выбор.
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И надеюсь, после покупки M.2 NVMe SSD мне не придется писать блог — "Как я выкинул на ветер 17000 рублей, сделав апгрейд SSD". Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК или ноутбуке и хватает ли вам его объема и скорости? А еще я посоветую вам несколько своих новых блогов:
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