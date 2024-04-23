В 2020 году я все еще сидел на стареньком ПК на основе процессора Core i5-3570 и, выбирая новый SSD, остановился на модели с SATA интерфейсом, в формфакторе 2.5", так как порта M.2 на моей материнской плате не было. Но я выбрал довольно дорогую и очень надежную модель — Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ, и этот SSD по своим характеристикам неплохо смотрится даже в 2024 году. Наличие DRAM-буфера объемом 1 ГБ, скорость записи в 500 Мбайт/c, которая держится на всем объеме накопителя и ресурс записи в 600 Тбайт — это надежный и выносливый SSD, который все еще лучше многих новых моделей из 2024 года.

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Но, несмотря на то, что он исправно работает и потерял всего 2% своего ресурса за четыре года, я собираюсь поменять его на быструю современную модель M.2 NVMe SSD и сегодня расскажу почему. И наверняка этот блог окажется полезным для тех, кто задумывается об апгрейде старенького SATA SSD.

Объема в 1 ТБ в 2024 году хватает впритык

100 ГБ из объема своего SSD я отрезал для логического диска C:\ с Windows, а на оставшемся объеме создал диск D:\ для игр. И папка с установленными играми у меня занимает уже 709 ГБ, а на SSD свободно всего 117 ГБ. Для наглядности я сделал подсчет занимаемого играми места, и вы можете посмотреть на результаты на скриншоте ниже.

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Assassins Creed - Valhalla и новая RPG Horizon Forbidden West перевалили в объеме далеко за 100 ГБ, а Anno 1800 и Cyberpunk 2077 приближаются к этой отметке. Оставшегося свободного места мне не хватит даже на одну новую игру, которые в массе своей уже весят более 150 ГБ, а еще я держу на SSD виртуальные машины, для которых скорость критична и держать которые на HDD не получится. Единственный выход в этой ситуации — временно переносить игры на HDD, но заниматься этим в 2024 году совсем не хочется, ведь это напоминает далекие времена, когда мне дико не хватало свободного места на первом ПК с жестким диском объемом всего 4 ГБ.

На SSD такого объема уже невозможно делать игровые тесты

Раньше я частенько делал тесты железа в играх для блогов, сравнивая процессоры, делая разгон и андервольт или даже пробуя на практике, меняется ли производительность в играх от использования разных версий видеодрайвера. Для этого требуется актуальный набор популярных игр и в 2024 году он будет весить очень много. Список игр для тестов намекает, что для них впритык хватит даже SSD объемом 2 ТБ:

Baldur's Gate 3

Atomic Heart

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Alan Wake II

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Dead Space (ремейк)

Star Wars Jedi: Survivor

Remnant 2

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Dying Light 2 Stay Human

Forza Horizon 5

Far Cry 6

Не помешает еще и Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, Grand Theft Auto V и прочие хиты прошлых лет, в которые до сих пор играет очень много геймеров и которые отлично подходят для тестов более старого "железа".

Цены на SSD высоки, но будут продолжать расти

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Четыре года назад, а для компьютерного "железа" это целая вечность, я отдал за Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ 10000 рублей, а сегодня в 2024 году, добротный SSD такого объема все еще стоит от 7000 до 12000 рублей. В таких ценах виновато много факторов, но главный — это падение курса рубля, что всегда почти сразу отражалось на цене компьютерных комплектующих. И это падение продолжается и цены продолжают расти. Подбирая для себя SSD, я сложил несколько штук в корзины на сайтах популярных магазинов и некоторые из них за месяц подорожали почти на 1000 рублей.

А еще аналитики прогнозируют очередной рост цен на SSD из-за резко увеличившегося спроса на память NAND и контроллеры, причем ожидается рост до 50%. Например, компания Samsung уже увеличила цены на кремниевые пластины с NAND-чипами на 10-20%. И, учитывая низкий курс рубля, повышение будет очень болезненным для российских пользователей ПК. Поэтому я хочу купить вместительный и надежный SSD сейчас, пока цены еще приемлемы.

Хочется больше скорости

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Samsung 860 EVO — довольно шустрый SSD, но ограничен скоростями SATA-интерфейса, а M.2 NVMe SSD развивают гораздо большие скорости, особенно на мелкоблочном чтении. Именно за счет этой скорости чтения чувствуется быстрый отклик Windows, установленной на M.2 NVMe SSD, да и общая высокая скорость чтения и записи не помешает, ведь я часто устанавливаю объемные игры. И как техноблогеру мне требуется опыт использования современного "железа", чтобы знать, о чем писать в блогах, ведь теория — это одно, а практика гораздо важнее.

M.2 NVMe SSD компактны и им не нужны провода

У меня в ПК сейчас стоит пять жестких дисков и один SATA SSD, а это значит, что в корпусе тянутся шесть проводов SATA для данных и еще шесть, более толстых — для их питания. С таким количеством проводов даже банальное переподключение накопителей превращается в головоломку, а внутри корпуса образуется пылесборник, который еще и мешает нормальной вентиляции. И даже замена хотя бы одного из накопителей на M.2, которым не нужны провода, будет очень заметна. Ну а старенький Samsung 860 EVO отправится в один из ПК для домашних, которых у меня еще две штуки.

Итоги

Вот такие причины подталкивают меня к замене старого SSD на современную, емкую и быструю модель. Ища самые качественные и надежные модели я отобрал для себя семь экземпляров объемом 2 ТБ, от довольно недорогих, до топовых, из которых уже буду выбирать лучший по соотношению цены, надежности и скорости на основе обзоров. А может быть, и на основе ваших комментариев под этим блогом, ведь вы наверняка покртикуете мой выбор.

KINGSTON NV2

ADATA Legend 710

ADATA Legend 960

ADATA XPG Gammix S50 Lite

Kingston KC3000

Western Digital WD Black SN770

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE

И надеюсь, после покупки M.2 NVMe SSD мне не придется писать блог — "Как я выкинул на ветер 17000 рублей, сделав апгрейд SSD". Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК или ноутбуке и хватает ли вам его объема и скорости? А еще я посоветую вам несколько своих новых блогов:

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