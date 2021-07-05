Перезаряжаемый светодиодный фонарь, можно использовать в походах, в поездках, для освещения различных узлов и механизмов во время ремонта автомобиля. У фонаря есть индикатор уровня зарядки, мощные магнитные вставки за которые можно прикрепить к любой металлической поверхности, откидная нижняя рамка превращается в крючок, для размещения внутри палатки, любого другого помещения или подвешивания на ветку дерева.

Работает от встроенного аккумулятора на 2200 миллиампер часов. Для зарядки используется usb кабель. Устройство оснащено несколькими светодиодами разной мощности в зависимости от комплектации.

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Перед Вами классная мужская футболка с ярким принтом. Это продукт компании XOXO. Футболка продается в 14 расцветках. Материал изготовления - полиэстер. Футболку можно использовать для повседневной носки. Размеры от XXS до 4XL. Стоимость составляет 385 рублей, с учетом доставки.

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Цена $3.98

Отличный гаджет для дома и путешествий. Предназначен для быстрого приведения одежды в надлежащий вид. За счет сильного потока пара убирает складки. В использовании прост. Есть инструкция на русском языке. В комплекте две насадки, мерный стаканчик для воды и рукавичка-прихватка.

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Цена $23.32 - 46.42

Цифровой электрический тестер — ручной многофункциональный девайс, предназначенный для измерения напряжения в сети, поиска разрывов проводов и других задач.

Благодаря встроенной электронике, модель обеспечивает высокую точность замеров. Для отображения текущей информации в модели предусмотрен контрастный дисплей. Для удобства использования даже в ночное время гаджет оснащен яркой подсветкой.

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Цена $1.51

Прочный, простой в использовании, портативный, размер небольшой, для мелких работ то, что надо. Благодаря квадратной головке 14 дюймов 6,35 мм и шестигранному разъему 14 дюймов 6,35 мм сзади, этот продукт универсален и прост в использовании. Подходит для различных отраслей, связанных с ремонтом бытовой техники, автомобилей и т.

Размеры: 11 см x 2,2 см x 2 см.

Максимальный крутящий момент головки бита: 50 Н. М.

Материал: хром-ванадиевая сталь.

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Цена $4.23

Ходовой товар на сайте AliExpress - заплатки для москитных сеток. Стоят дёшево, можно выбрать комплект. По краям липкие, поэтому можно сразу приклеить поверх основной сетки в местах, где образовались дырки, в которые могут пролезть мелкие насекомые. Перед этим можно подравнять ножницами торчащие нити, как показано в видео продавца.

Заказавших уже 16274 человек, есть много положительных отзывов.

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Цена $1.15 - 1.75

Джиг-головка со встроенным крючком обладает довольно полезными особенностями. В первую очередь такое решение будет удерживать приманку в приподнятом положении, что повысит эффективность ловли. Кроме того, такая джиг-головка создает дополнительную подъемную силу. Максимальный вес – четырнадцать грамм.

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Цена $1.14 - 2.87 / набор (5 шт.)

Не смотря на внушительный клинок, одной из основных особенностей является небольшой вес (всего 123 г), а также простота и удобство ношения. Главное отличие данной модели от большинства других заключается в его расширенной функциональности. Dark Talon обладает всеми необходимыми характеристиками для использования как в качестве повседневного ножа, так и инструмента для самообороны, не являясь при этом холодным оружием.



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Цена $28.00







