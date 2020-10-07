Продвинутый пульт для телевизоров, на тыльной стороне которого расположена полноценная кнопочная QWERTY-клавиатура с русским языком. Отдельная кнопка вызывает голосового помощника, либо включает голосовой набор текста (практически все Смарт-ТВ это поддерживают).

Подсветка равномерная, работает с двух сторон пульта, различить буквы и цифры в темноте - не проблема. Функции аэромыши (управление курсором при помощи поворотов пульта в руке) выполняет исправно.

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Цена $7.81 - 10.80

Стильные и качественные наушники от компании xiaomi. Самое главное их достоинство - это чистый и громкий звук, на максималках не пищат, есть басы, однозначно прокачают вас. Они беспроводные, что позволяет более комфортному и удобному использовании, никаких проводов, ничего не путается. В ушах сидят удобно, не выпадают. Заряда хватает на 4 часа активного пользования.

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Цена $6.99 - 20.59

Автомобильное устройство для оповещения о скоростном режиме, используется также как навигационная система, выводит графическую информацию на лобовое стекло в виде проекции из лучей.

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Удобный гаджет, позволяет отслеживать информацию не отвлекаясь от дороги. Подключается к 12 вольтовой сети авто. В комплект входит датчики, монитор, провода и подставка для крепления.

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Цена $16.66 - 20.29

Эти беспроводные наушники подойдут любителям стильных и функциональных устройств. Имеется разъём AUX, так что есть возможность подключать провод, например, если будет разряжена батарея. Можно слушать FM-радио, вставлять карты - подойдут большие и на 64Gb.

Отличное качество, компактно складываются, очень удобно брать с собой в дорогу и путешествия. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки. Новый протокол Bluetooth 5.0 способствует быстрому и бесперебойному подключению к любому смартфону. Емкая батарея - их можно слушать беспрерывно до 15 часов. Снижают окружающий шум на 90%.

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Цена $9.92 - 14.73

Уникальный настенный кронштейн для телевизора. Кронштейн может менять угол наклона, выдвигать телевизор вперед или даже переворачивать. Качество высокое, а с установкой не должно быть проблем. Максимальный вес – 40 кг. Есть отзывы, рекомендую оценить.

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Цена $28.90 - 54.88

Автосигнализация устанавливается в авто под приборную панель, подключается к проводке машины, питание контроллера от 12 вольт. Есть функция авто запуска двигателя. Два ключа брелока с электронным открыванием дверей. Данный вид охранной системы подойдет для любого авто.

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Цена $46.97

С помощью такой швабры убираться станет удобнее. На её ручке ближе к тряпке есть специальная насадка, через которую тряпка проходит и выжимается. Заодно от ткани отцепляются мусор с волосами.

Тряпка (в комплекте их три штуки) крепится к основанию при помощи липучек. Ручка у швабры металлическая и высокая. В отзывах многие покупатели отмечают, что механизм вращения прочный и долговечный.

Некоторые люди пишут, что покупают эту швабру второй раз для подарка на праздник родителям.

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Цена $7.84 - 24.54

Перед Вами специальные антивибрационные подушечки, предназначенные для того, чтобы стиральная машина "не гуляла" во время работы. Не думаю, что у всех идеально ровный пол. А такие подушечки - как раз спасение. Они сделаны из силикона, размер 4х4 сантиметра. В наборе идут сразу 4 штуки. Стоимость составляет 120 рублей, с учетом доставки.

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Цена $1.17 / набор (4 шт.)