McFarlane Toys выпустила две коллекционные фигурки звезды Cyberpunk 2077 - гитариста Джонни Сильверхенда, роль которого исполняет Киану Ривз. На данный момент существуют две фигурки робота-гитариста - на 12 и 7 дюймов. Конечности фигурки подвижны.

реклама

Гитара вставляется в торс Джонни с помощью большого колышка. Ее достаточно легко снять и закрепить заново.

реклама

Бирки и очки Джонни являются съемными и выполнены из такого же качественного материала, как и сама фигурка.

реклама

Большая фигурка Джонни выполнена из достаточно твердого пластика и обойдется вам в 40 долларов. Маленький же Джонни стоит всего 20 долларов, но выполнен из менее плотного пластика. Если приглядеться к татуировкам на фигурках, то можно заметить, что у большой фигурки Джонни более "натуральные" наколки, имеющие выцветший вид. Маленькая же фигурка значительно проигрывает в реалистичности.

Маленькая фигурка имеет стандартные 22 подвижные части. Механическая рука имеет меньшую подвижность, чем "живая". У маленького Джонни также есть в комплекте дополнительная механическая кисть и бутылка с алкоголем. Итого выходит два жеста механической руки: стандартный хват гитарного грифа и "коза".

реклама

Сами же коробки выполнены в стиле "киберпанка". На обеих коробках красуется значок CD PROJEKT RED и изображения героев будущей игры.