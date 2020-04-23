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Вступление

Даже режим самоизоляции не остановит нас в проведении экспериментов с компьютерными железками разной степени древности и никчемности. На этот раз в руках у меня оказалась видеокарта из практически офисного сегмента (во всяком случае, вытащил я ее из офисного компьютера), или "тоже своего рода игровая видеокарта" - NVIDIA GeForce 9500 GT, причем, в худшем исполнении - всего с 512 мб DDR2 памяти.

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Как мы можем заметить, видеокарта имеет активное охлаждение, а это значит, что разгону она поддается и отсутствие дополнительного питания нас не остановит.

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Быстрый технический осмотр и замена термопасты

Итак, давайте же разберем эту видеокарту, чтобы оценить потенциал ее системы охлаждения, а заодно заменить термопасту.

Что же, изначально планировалось провести полный технический осмотр с традиционным и поэтапным разбором. Но данная видеокарта слишком проста в разборе, чтобы демонстрировать этот процесс поэтапно.

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Я предлагаю просто осмотреть систему охлаждения.

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Тестовый стенд

В общем, охлаждение этой карты абсолютно никудышное, но и графический процессор 9500 GT не обещает быть горячим. Было принято решение о замене термоинтерфейса на ставшую "классической" термопасту Arctic Cooling MX-4. Да, кто-то скажет, что это просто перевод достаточно дорогой термопасты, но в моих планах разогнать видеокарту по ее возможному максимуму и для этих целей MX-4, прослужившая мне верой и правдой уже более двух лет, подойдет просто отлично.

Тестирование видеокарты GeForce 9500 GT проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700 (сток);

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: Benq FP91G X, разрешение 1280x1024;

Операционная система: Windows 10 x64.

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Разгон видеокарты производился при помощи MSI Afterburner, стабильность разгона проверялась программой FurMark.

Характеристики видеокарты сравнивались в программе GPU-Z.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps и MSI Afterburner, а для построения графиков и диаграмм использовался типичный Excel.

Для видеокарты была установлена самая свежая на данный момент версия драйвера - 342.01.

Разгон

Перед началом разгона давайте взглянем на стоковые характеристики видеокарты.

В глаза сразу бросается критически низкое значение пропускной способности памяти (как и количество унифицированных шейдерных блоков), что в тестировании может сильно сдерживать прирост производительности от простого разгона графического процессора. При разгоне стоит уделить больше внимания поднятию частот памяти GPU, чем простому разгону графического ядра.

Я предлагаю для начала оценить стоковую производительность видеокарты в стресс-тесте FurMark.

Да, видеокарта настолько слаба, что приходится тестировать ее производительность в таком сверхнизком разрешении.

Как мы видим, даже при максимальном увеличении частоты графического ядра на внушительные для этой карты 175 Mhz, прибавка в производительности составила всего лишь 10%.

Память, к великому сожалению, оказалась абсолютно дубовая. На радостях от отличного разгонного потенциала графического процессора видеокарты, я "выкрутил" ползунок частоты памяти на максимум и мгновенно "поймал" зависание системы с явными артефактами.

К сожалению, как мне удалось выяснить опытным путем, память этой видеокарты не поддается абсолютно никакому разгону. Повышение частоты даже на 50 MHz приводит к зависанию системы и характерным графическим артефактам.

По итогу разгона удалось добиться следующих результатов.

Тестирование эффективности разгона в играх

В тестировании как обычно будут принимать участие две игры своего времени - S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и Crysis.

К сожалению, типичная попытка тестирования любых других игр того времени выглядит как-то так:

Та же самая проблема, что и с видеокартой GTX 260.

Ничего не остается, как проверить эффективность разгона в тех играх, которые способны запуститься.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля был протестирован на максимальных настройках графики в "классическом" для того времени разрешении 1280x1024. В качестве рендера было выбрано статическое освещение.

Видеокарта со стоковыми характеристиками выдала следующие результаты:



Видеокарта в разгоне смогла продемонстрировать пусть и небольшую, но прибавку в производительности:

Прибавка в статике составила скудные 9%. Давайте же переместимся к графику FPS, чтобы пронаблюдать разницу в динамике. В качестве тестового отрезка был выбран 30-секундный проход по дороге вдоль деревни новичков. Разница с разогнанным вариантом действительно есть, хоть и слабо заметна. Но стоит похвалить видеокарту 9500 GT, так как она продержалась молодцом и не опустилась ниже 30 кадров. Crysis же был протестирован на средних настройках графики в разрешении 1280x1024. Видеокарта со стоковыми характеристиками продемонстрировала следующие результаты: Видеокарта в разгоне показала более явную прибавку в производительности. чем это было в прошлой игре. Прибавка в статике составила почти 14%. Давайте же переместимся к графику FPS, чтобы пронаблюдать разницу в динамике. В качестве тестового отрезка был выбран 30-секундный проход в самом начале игры по побережью через небольшую деревушку и с выходом в джунгли. Разница между видеокартой в стоке и ее разогнанным вариантом чуть более ощутима и частота кадров при разгоне не падает ниже 40. Но стоит заметить, что как при тестировании в Crysis, так и при тестировании в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, под конец теста наблюдается момент, когда разница между стоковой видеокартой и видеокартой в разгоне сводится если не к нулю, то к погрешности. Вполне возможно, что при увеличении пропускной способности памяти этого момента могло бы и не быть, а сам прирост производительности от такого комплексного разгона был бы немного выше, в сравнении с тем, что удалось получить лишь от разгона GPU. Заключение Что же, можно ли 9500 GT сквозь зубы окрестить "своего рода игровой видеокартой" или нет - решать лишь вам. Но память типа DDR2 является главным ограничителем в производительности данного видеоадаптера, что усугубляется полным отсутствием разгонного потенциала имеющихся чипов памяти.

Покупку данной видеокарты даже в то время было сложно назвать "хорошим выбором", ведь по сути это переименованная и печально известная 8600 GT. А наличие памяти типа DDR2 у конкретно этой модели видеокарты просто заставляет забыть о каких-либо приемлемых настройках графики в сочетании с нормальной частотой кадров.

Как показало тестирование, безусловно важным в разгоне видеокарты является комплексность. Видеокарты с малой пропускной способностью памяти требуют в большей степени разгона частоты памяти, чем простого разгона графического процессора.

И из всего этого эксперимента напрашивается лишь один вывод - офисную видеокарту разгоном не спасти. Пусть нам и удалось получить чуть большую производительность, но это не привнесло возможности поднять графические настройки чуть выше или получить принципиально новые ощущения от игры с резко возросшим FPS.