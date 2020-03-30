Фанаты получили возможность приобрести Mount & Blade II: Bannerlord по невероятно "вкусной" цене
Друзья, хочется от души поздравить всех тех, кто смог сегодня дождаться Mount & Blade II: Bannerlord. TaleWorlds Entertainment анонсировали свою новую игру еще в далеком 2012 году, позиционируя ее как приквел к Mount & Blade: Warband, вышедшей еще в 2010 году.
реклама
TaleWorlds Entertainment устроить настоящий праздник для ветеранов серии Mount & Blade. Если вы имеете на своем аккаунте прошлые игры серии, то новенький Mount & Blade II: Bannerlord станет доступен для вас всего за 1359 рублей!
реклама
Если же вы только решили "вкатиться в тусовку игроков", то TaleWorlds Entertainment и вас не оставят без вкусной цены.
рекламаАбсолютно все новые игроки смогут приобрести Mount & Blade II: Bannerlord с внушительной скидкой в целых 10% и цена составит 1529,10 ₽ (764 ₴, 11610 ₸, 26.99 $ в СНГ). Акция продлиться вплоть до 13 апреля, так что все желающие смогут дождаться полноценных тестов, почитать отзывы игроков и лишь потом обзавестись игрой.
Игра уже успела обзавестись огромным числом положительных отзывов среди бетатестеров и местных кураторов. В данный момент игра доступна лишь на английском и китайском (интерфейс) языках. Но разработчик пообещал перевести Mount & Blade II: Bannerlord на 12 или более языков, в число которых, конечно же, будет входить и русский.
рекламаMount & Blade II: Bannerlord будет находиться в раннем доступе около года. Об изменении цены по выходу из раннего доступа информации не поступало.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила