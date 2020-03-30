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Друзья, хочется от души поздравить всех тех, кто смог сегодня дождаться Mount & Blade II: Bannerlord. TaleWorlds Entertainment анонсировали свою новую игру еще в далеком 2012 году, позиционируя ее как приквел к Mount & Blade: Warband, вышедшей еще в 2010 году.

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TaleWorlds Entertainment устроить настоящий праздник для ветеранов серии Mount & Blade. Если вы имеете на своем аккаунте прошлые игры серии, то новенький Mount & Blade II: Bannerlord станет доступен для вас всего за 1359 рублей!

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Если же вы только решили "вкатиться в тусовку игроков", то TaleWorlds Entertainment и вас не оставят без вкусной цены.

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(764 ₴, 11610 ₸, 26.99 $ в СНГ

Абсолютно все новые игроки смогут приобрести Mount & Blade II: Bannerlord с внушительной скидкой в целыхи цена составит). Акция продлиться вплоть до 13 апреля, так что все желающие смогут дождаться полноценных тестов, почитать отзывы игроков и лишь потом обзавестись игрой.

Игра уже успела обзавестись огромным числом положительных отзывов среди бетатестеров и местных кураторов. В данный момент игра доступна лишь на английском и китайском (интерфейс) языках. Но разработчик пообещал перевести Mount & Blade II: Bannerlord на 12 или более языков, в число которых, конечно же, будет входить и русский.

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Mount & Blade II: Bannerlord будет находиться в раннем доступе около года. Об изменении цены по выходу из раннего доступа информации не поступало.