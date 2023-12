Шестой ежегодный конкурс Call for Code Challenge стартовал в феврале 2023 года и был направлен на разработку технологических проектов с использованием искусственного интеллекта, направленных на обеспечение устойчивости и помогающих бороться с изменением климата.

7 декабря 2023 года компания IBM, Организация Объединенных Наций по правам человека и Linux Foundation объявили победителей в трех категориях конкурса - разработчики, университеты и независимые поставщики программного обеспечения и стартапы.

В 2023 году формат конкурса был изменен с одного ежегодного соревнования на ежеквартальные Challenge Rounds в течение года. Победители каждого раунда переходили в раунд вручения главного приза, где в каждой категории определялась одна команда-победитель.

«В 2023 году мы ввели новый, постоянно действующий формат Call for Code, который дает разработчикам на каждом этапе их карьеры - от студентов до опытных профессионалов - больше возможностей для участия, получения навыков и создания устойчивых решений! Поздравляем команды-победители конкурса Call for Code Global Challenge 2023, которые продолжают играть решающую роль в выводе на рынок решений, направленных на решение наиболее актуальных проблем устойчивого развития», - сказал основатель и генеральный директор Call for Code Дэвид Кларк.