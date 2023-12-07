Команды-победители из компаний Hexaware Technologies, Persistent и Сиднейского университета разрабатывают решения на базе ИИ, которые помогут преодолеть проблемы устойчивого развития.

Шестой ежегодный конкурс Call for Code Challenge стартовал в феврале 2023 года и был направлен на разработку технологических проектов с использованием искусственного интеллекта, направленных на обеспечение устойчивости и помогающих бороться с изменением климата.

реклама

7 декабря 2023 года компания IBM, Организация Объединенных Наций по правам человека и Linux Foundation объявили победителей в трех категориях конкурса - разработчики, университеты и независимые поставщики программного обеспечения и стартапы.

В 2023 году формат конкурса был изменен с одного ежегодного соревнования на ежеквартальные Challenge Rounds в течение года. Победители каждого раунда переходили в раунд вручения главного приза, где в каждой категории определялась одна команда-победитель.

«В 2023 году мы ввели новый, постоянно действующий формат Call for Code, который дает разработчикам на каждом этапе их карьеры - от студентов до опытных профессионалов - больше возможностей для участия, получения навыков и создания устойчивых решений! Поздравляем команды-победители конкурса Call for Code Global Challenge 2023, которые продолжают играть решающую роль в выводе на рынок решений, направленных на решение наиболее актуальных проблем устойчивого развития», - сказал основатель и генеральный директор Call for Code Дэвид Кларк.

Победителями в трех категориях стали:

Разработчик: AGNO, команда из Hexaware Technologies, разработавшая платформу FARMISTAR на основе watsonx.ai и IBM watsonx Assistant. Цель команды - помочь мелким фермерам всегда быть в курсе прогнозов погоды и стратегий управления урожаем, основанных на искусственном интеллекте.

Университет: Phyto, группа студентов Сиднейского университета, которые использовали IBM Watson Studio и IBM Environmental Intelligence Suite для создания инструмента геопространственной и погодной аналитики на базе ИИ, призванного помочь фермерам восстанавливать загрязненную почву естественным путем.

Независимый поставщик программного обеспечения и стартап: Synergy Squad, команда из Persitent, создавшая Offshelf, решение на базе IBM Watson Speech to Text, призванное помочь домохозяйствам сократить количество пищевых отходов. С помощью этой платформы люди будут получать уведомления о том, что продукт необходимо использовать до определенной даты, еще до истечения срока годности.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По словам генерального менеджера IBM Ecosystem Кейт Вулли, с 2017 года проект Call for Code вдохновил разработчиков и специалистов по решению проблем по всему миру на создание решений, направленных на решение таких важных для нашей планеты проблем. Вулли хотела бы поздравить сегодняшних победителей и всех участников конкурса 2023 Call for Code, которые показали, как новые технологии, такие как IBM watsonx, могут быть использованы для создания проектов, способных привести к долгосрочным изменениям на нашей планете.