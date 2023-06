За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ранее я уже выпускал несколько статей про ноутбуки. Кто не видел - может ознакомиться.

Пришло время "обозреть" и протестировать очередной агрегат.

Попался в руки такой интересный аппарат.

Этому ноутбуку на момент написания статьи уже 17 лет. Он идеально подходит для Windows Vista. Кроме того, у этого ноутбука есть возможность создания аппаратного массива RAID0. Сейчас этим никого не удивишь, но 17 лет назад это было редкостью. Посмотрим, насколько быстрый RAID на этом ноутбуке.

Это большой ноутбук. Габариты 416 x 299,5 х 33,5 мм, что соответствует листу формата А3 или двум листам А4. Вес 3,8 кг.

В качестве материала используется только пластик, но он представляет собой прекрасную тактильную чувствительность и кажется высококачественным. В отличие от матовой области рук и клавиатуры, крышка дисплея и края дисплея выполнены в черном цвете и покрыты глянцевым прозрачным лаком. В ноутбуке есть порт HDMI, так что можно подключаться к большому экрану.

Ноутбук оснащен классической клавиатурой Sony. Его особенностью являются градуированные клавиши с квадратной поверхностью и закругленными углами. Клавиши разумного размера, а их раскладка выглядит логичной и привычной.

Посмотрев информацию на авторитетном портале оверклокерс - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=151&t=266589 стало понятно, что максимально на ноутбук встанет процессор T7600 и 4 гига оперативки двумя планками.

Ноутбук имеет большой экран с модным нынче соотношением сторон 16:10 - 17-дюймовый WUXGA (1920 x 1200). В ноутбуке установлен Blu-Ray привод. Есть порт HDMI, так что можно подцепить внешний монитор или телевизор.

Кстати, про Висту. Благодаря блогеру xrononautis висту можно обновить легко и просто. Если кто помнит, я писал статью как обновить висту вручную – вот она

Там было много шагов, много перезагрузок. Но фанаты Висты с тех пор не сидели сложа руки, блогер xrononautis сделал скрипт. Запускаем его – он сам скачивает все, что нужно. Устанавливаем самую обычную Висту и запускаем одним файлом то, что скачал скрипт. Дальше просто ждем. Система сама перезагружается.

Для тестов я установил самую свежую версию Windows Vista x86. В ней работает Центр обновления Windows и регулярно находит новые обновления безопасности. Кроме того, работает встроенный антивирус Microsoft Security Essentials и сам скачивает самые свежие обновления антивирусных баз. В качестве браузера, поддерживающего все соцсети и YouTube использовал New Moon palemoon-28.10.6a1. Установка Vista на RAID проста – загрузился с образа Стрельца. Подготовил массив программой BootICE далее программой WinNTSetup распаковал образ висты на RAID.

Приключения начались сразу. Во-первых, ноутбук в принципе не умеет грузиться с USB накопителей никаких. USB устройства нельзя выбрать в BIOS. Пришлось записывать DVD диск. В старых ноутбуках можно выбрасывать привод и ставить вместо него SSD. У данного экземпляра делать это категорически нельзя, так как вы не сможете больше ни с чего загрузиться, когда понадобится переустановить ОС.

Решено было прокачать его по максимуму, благо — это не дорого. Массив сперва решил создать из SSD дисков Azerty Bory R500 256G, так как это были самые дешевые диски на 256 гигабайт и без негативных отзывов. Но оказалось, что SONY наотрез не хочет инициализировать эти диски. Пришлось с ними расстаться и взять SSD от ADATA на 128 Гб, которые завелись с пол тычка.

После успешной установки Vista подошел черед ставить дрова на видеокарту. А их нет совсем. Похоже на то, что видеокарты Go 7600GT устанавливать исключительно на этот ноутбук, ибо в хранилище БИОСов видеокарт на techpowerup есть БИОС только с этого ноутбука.

На сайте NVIDIA при поиске дров в списке видеокарт есть только Go 7600, а Go 7600GT нет. Казалось бы, это одно и тоже, а вот нет. В скачанных последних драйверах 179.48_notebook_winvista_win7_32bit_beta резонно прописан id для 7600 DEV_0398, а у нашей видеокарты DEV_0399, а если полностью, то PCI\VEN_10DE&DEV_0399&SUBSYS_81FD104D&REV_A1. Отличие лишь в одной последней цифре.

При попытке установить драйвер сходу выводится сообщение

Скачанный драйвер говорит, что совместимого оборудования нет. Логично, ведь наш ID не прописан в inf файлах. Придется прописать вручную. Берем все inf файлы драйвера и в каждом меняем DEV_0398 на DEV_0399, ну и subsys на наш там, где он встречается.

Вот скрин со стандартным драйвером, а вот с модифицированным мной.

И божественное Aero включилось. Таких красот нет в 10 и 11.

Ноутбук в отличном состоянии. Красивая стеклянная кнопка включения с подсветкой. Под экраном логотип VAIO подсвечивается. В момент включения проигрывается анимация логотипа и играет музыка – можете послушать на прилагаемом видео.

В левой части клавиатуры расположены мультимедийные кнопки – выключение звука, и также + - для регулировки звука. Кнопки управления звуком работают без установки каких=либо специальных драйверов.

Все остальные драйверы установились через драйвер пак sdi. Лишь одно устройство не нашлось – VID_05CA&PID_1833. Оказалось это Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2. Драйвера на нее найти не удалось. Еще с sdi произошла одна неприятность. Я сперва установил все не глядя, на все устройства, на которые предлагались драйверы. После чего отключилась встроенная клавиатура. Клавиатура также перестала работать и в безопасном режиме. При этом внешняя USB клавиатура работала. Пришлось переставлять ОС. Но ее все равно нужно было переставлять, так как я сперва установил ее на один SSD, а далее нужно было организовывать RAID0.

Хотел попасть в интернет через WIFI и по началу не смог. Ошибок в драйверах не было, оказалось надо сдвинуть рычажок вправо, он включает и отключает беспроводную сеть. Но рычажок этот не хотел фиксироваться в правом положении и все время норовил отодвинуться влево и отключить тем самым WiFi. Пришлось его приклеить, чтобы WIFI был всегда включен.

Сперва система была установлена на один диск, замерил скорость. Потом поставил второй диск, включил RAID0, поставил заново Vista Ultimate и снова замерил скорость. Прирост оказался двукратный.

Уже после организации RAID0 и установки 4 ГБ памяти наступила очередь замены процессора. Поменял процессор с T2500 на Т7600. 32-битная система загрузилась нормально. Но выяснилось, что больше нельзя грузиться с образа «стрельца», хотя он имеет как 32-х так и 64-х битные загрузчики. Да и с других загрузочных дисков, какие были, типа Alkid, тоже больше не удалось загрузиться. БИОС на этом ноутбуке 32 битный, он не может загрузить 64 ОС. Когда стоял 32-битный процессор то загрузчики WinPE видели это и грузили 32-битную оболочку. После замены процессора загрузчики видят 64-битный процессор и пытаются загрузить 64-битный загрузчик, но БИОС не может это сделать. Обновления БИСО для этого ноутбука, чтобы он понимал 64-х битные загрузчики нет и не будет. Также БИОС адресует только 3 ГБ оперативной памяти, хотя установлено 2 модуля по 2 ГБ. Выход состоит в том, чтобы найти WinPE только в 32-битном вариант. На просторах интернета нашелся Windows 7 PE от Xemom который успешно загрузился с новым процессором T7600.

На фото T7600 установлен в сокете и T2500 лежит рядом для сравнения.

После всех обновлений «начинка» ноутбука выглядит так:

После установки нового процессора выросли все скорости на SSD RAID0.

Новый процессор лучше по всем параметрам – поддерживает больше инструкций, больше размер кэша, больше частота.











Такие показатели в тесте CPU-Z.











Сравнение скорости памяти и кэша двух процессоров.











В тестах процессора AIDA64 T7600 показал себя просто великолепно в сравнении с T2600. На скриншоте указан процент превосходства по дисциплинам. Возросшая мощь очевидна.

Игровые бенчмарки 3Dmark2001 и 3DMark03 запускались сперва с процессором Т2500, а потом с T7600. Первый показал приличный прирост в 38%, а второй всего 7%.















Настал черед игр. На ноутбуке я протестировал 58 игр. Тесты всех этих игр вы можете посмотреть на прилагаемом видео. В левом верхнем углу экрана FRAPS показывает частоту кадров, так что можно оценить быстродействие ноутбука в каждой конкретной игре. В описании видео есть тайм-коды, чтобы можно было быстро перейти к конкретной игре. Почти все игры тестировались в родном разрешении 1920х1200. Лишь в некоторых случаях было меньшее разрешение – или игра тормозила и пришлось снизить разрешение или игра не поддерживала широкоформатное разрешение.





Age of Empires II Forgotten Empires выдает 300 кадров.

Brothers in Arms показывает 40 кадров.

Call of Duty показывает 40-60 кадров.

Call of Duty United Offensive показала 50-60 кадров.

Call of Duty 2 в рендере DirectX 7 показала примерно 80 кадров.

Venom – старая игра от разработчиков СТАЛКЕРА, которая легла в основу первого СТАЛКЕРА в разрешении 1600*1200 выдала порядка 30 кадров.

Dark Messiah of Might and Magic показывает 50 кадров.

Devastation выдает 60 кадров.

Doom 3 показывает 50 кадров.

FarCry выдает 50 кадров.

FarCry 2 тяжелая игра, пришлось понизить разрешение до 1280х800 и с минимальными настройками игра показала 40 кадров.

Flatout выдаает стабильные 60 кадров.

Flatout 2 более тяжелая игра, выдает примерно 45 кадров.

Ford Racing показывает четкие 60 кадров без просадок.

Ford Racing Off Road выдает в районе 50 кадров.

Ford Racing 2 выдает 60 кадров.

Ford Racing 3 показывает 50-60 кадров.

Freedom Fighters легкая игра, поэтому тут 90-150 кадров

Gothic показывает 60 кадров.

Gothic 2 смогла работать лишь в разрешении 1600х1200 с частотой 50-60 фпс.

GTA San Andreas почему-то оказалась весьма тяжелой. В разрешении 1280х800 около 20 кадров.

Легендарная GTA III имеет лок в 30 кадров, так что имеем четкие стабильные 30 fps.

GTA Vice City выдает стабильные 60-70 кадров.

Hitman Contracts выдает 20-25 кадров.

Hitman 2. Только послушайте эту музыку в меню. Запустилась лишь в 1600х1200. С частотой 60 кадров.

I.G.I. 2 выдает около 40-60 кадров.

007 Nightfire – старый добрый Джеймс Бонд – легкая игра, выдает стабильные 60 кадров.

Just Cause – красивая игра с Рико Родригесом. Выдает порядка 40-50 кадров.

Land of the Dead: Road to Fiddler's Green – очень легкая игра про зомби. Выдает с запасом 60-90 кадров.

Легендарная Mafia. Ах какая музыка в меню, ностальгия. Выдает 50-60 кадров в городе.

Старый добрый Max Payne выдает 60 кадров.

Medal of Honor Pacific Assault выдает на минималках 30 кадров.

Medal of Honor Allied Assault также имеет шикарное звуковое сопровождение в меню. Выдает 90 кадров.

Medal of Honor Allied Assault Spearhead выдает 90 кадров.

Medal of Honor Allied Assault Breakthrough выдает также 90 фпс.

Mortyr 2 показывает 50-70 кадров.

Need for Speed Hot Pursuit 2 красивая, но очень легкая игра, поэтому выдает 130-150 fps.

Need for Speed Underground 2 на минималках показывает 80-120 кадров.

Шутер Painkiller показывает 60-70 кадров.

Легендарный треш-шутер Postal 2 выдает 40-60 кадров.

Red Faction в разрешении 1600х1200 выдает 120 кадров.

Red Faction 2 уже имеет поддержку широких разрешений и выдает 60 fps.

Старый добрый Return to Castle Wolfenstein выдает 90 кадров.

Rune выдает 60 кадров.

Все сталкеры запускались на минимальных настройках в статическом освещении.

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat в стартовой локации показывает 70-100 кадров.

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky в стартовом лагере на болоте выдает 30-50 кадров.

S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl в деревне новичков показывает 50-60 кадров.

Serious Sam The First Encounter показывает 130-170 кадров.

Serious Sam The Second Encounter выдает 150-200 кадров.

Soldier of Fortune выдает 60 кадров.

Soldier of Fortune II Double helix показывает 60 fps.

Test Drive Unlimited Gold в разрешении 1280х800 выдает 30 кадров.

Гордон Фримен в Half-Life 2 выдает 30-50 кадров.

Half-Life 2 Episode One показывает 30-50 кадров.

Half-Life 2 Episode Two демонстрирует 20-40 кадров.

Армейский снайперский шутер World War II Sniper: Call to Victory выдает стабильные 60 кадров.

Вестерн Dead Man's Hand в начальной локации «Тюрьма» показывает 80-120 кадров.

И последняя в тестах - Chrome – не браузер, а игра – выдает 40-70 кадров.

