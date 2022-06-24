В этом году Sony была крайне немногословна, когда речь зашла о God of War: Ragnarök, что вызвало многочисленные предположения о том, что игра будет отложена до 2023 года. Недавно источники утверждали, что игра не откладывается и на самом деле планируется к запуску в ноябре, о чем будет объявлено во время State of Play до конца июня. Теперь, похоже, у нас есть подтверждение тому, что это действительно так.
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Две недели назад Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что God of War: Ragnarok выйдет в ноябре, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Эти источники также утверждали, что анонс состоится в конце июня.
Теперь же утечка в Twitter "The Snitch", который до сих пор имеет безупречный послужной список утечек, сообщил, что новости о God of War: Ragnarök появятся 30 июня. Дата логичная, так как обычно Sony проводит потоковые трансляции State of Play в четверг.
Если предположить, что игра не была отложена в последний момент, мы должны получить новые геймплейные кадры и трейлер с датой выхода, подтверждающий запуск в ноябре. Стоит также отметить, что режиссер Кори Барлог вернулся в социальные сети, что еще больше указывает на то, что Sony Santa Monica готова закончить период молчания.
God of War: Ragnarök может и не выйти в 2022 году, но пока все признаки указывают на это. Будете ли вы покупать Ragnarök, когда она выйдет?