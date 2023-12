God of War Ragnarok: Valhalla — это расширение базовой игры в стиле Roguelike, являющееся ее эпилогом.

В начале текущего года появились слухи о планах на расширение God of War Ragnarok. Частично они оказались правдой. Критика восторженно приняла ААА-игру, и после выпуска она получит некоторый контент. Однако это не будет отдельная амбициозная игра, вроде Spider-Man: Miles Morales. Вместо этого будет представлен бесплатный DLC God of War Ragnarok: Valhalla, который смогут загрузить все владельцы игры 12 декабря.

God of War Ragnarok: Valhalla служит эпилогом сюжетной линии игры. Он обещает разрешить некоторые незавершенные моменты (которые по понятным причинам не будут здесь уточняться). Однако в отличие от традиционного продолжения сюжета, этот DLC будет иметь элементы Roguelike. Игрок будет начинать каждую попытку с максимальными характеристиками и навыками, но придется выбирать щит и путь спартанской ярости для каждого нового испытания. Фактически, это означает, что ваш выбор обновлений определит результат, открывая безграничные возможности. Важно отметить, что DLC God of War Ragnarok: Valhalla будет доступно на всех уровнях сложности, что порой подрывает основные принципы Roguelike. К примеру, прогресс, достигнутый на легком уровне, можно будет перенести на самый сложный (Give Me God of War). Более того, вознаграждения будут расти в геометрической прогрессии с повышением сложности. Дополнение God of War Ragnarok: Valhalla будет доступно даже для тех, кто еще не прошел игру, хотя рекомендуется пройти ее до начала прохождения нового DLC, чтобы избежать спойлеров.