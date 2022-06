Похоже, что релиз игры UNCHARTED: Legacy of Thieves не за горами

Удивительно, но во время State of Play и Summer Game Fest мы получили анонсы только новых игр для PlayStation, выходящих на ПК, при этом Sony не сообщила дату выхода Uncharted. К счастью, последние утечки указывают на то, что Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет очень скоро.

Sony впервые анонсировала Uncharted: Legacy of Thieves Collection для PC и PS5 в прошлом году. Ремастер Uncharted 4 и его отдельного расширения Lost Legacy уже давно доступен на PS5 и первоначально ожидался на ПК в первой половине года.

В марте утечка из Steam указывала на то, что игра выйдет в июле. Отдельная утечка в Epic Games Store указывала на дату выхода в 20-х числах июня. Теперь южнокорейский совет по рейтингу программного обеспечения включил версию игры для ПК в список (через GameInfinitus). Обычно, как только игра получает рейтинг, дата выхода не заставит себя ждать. Учитывая это, мы должны ожидать новостей от Sony в самое ближайшее время.

В последнее время Sony активизировала свои усилия на ПК. В этом году мы получим не только God of War и Uncharted, но и Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales и The Last of Us Part 1. Недавние утечки также говорят о том, что эксклюзив PS5, Returnal, в ближайшем будущем выйдет на ПК.

