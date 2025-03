Разработчики The First Berserker Khazan выпустили баланс-обновление и пообещали бесплатный DLC в мае

Команда The First Berserker Khazan выпустила первое крупное обновление баланса и анонсировала бесплатный DLC, который выйдет в мае. Креативный директор игры Джунхо Ли подтвердил эту информацию в официальном сообщении разработчиков. Хотя подробности о новом контенте пока не раскрываются, известно, что он находится в активной разработке, и студия поделится деталями ближе к релизу.

Обновление баланса, вышедшее сразу после официального релиза игры, внесло ряд важных изменений. Среди них - увеличение урона навыка Brutal Attack для двуручных мечей, корректировка стоимости ресурсов для умения Phantom Heatwave Spear, а также переработка сложности некоторых боссов. В частности, разработчики снизили сложность схваток с Вайпером и Малукой, одновременно усилив тех боссов, которые казались слишком слабыми. Также были улучшены преимущества легкого режима игры.



Как отмечают игроки, бой с Малукой действительно был одним из самых сложных в игре, требующим идеального владения защитными механиками. Эти изменения должны сделать прохождение более комфортным для новых игроков, сохранив при этом вызов для опытных. Студия также пообещала дополнительные обновления с улучшениями, некоторые из которых выйдут уже на следующей неделе.



The First Berserker Khazan получила в целом положительные отзывы за сбалансированный геймплей и интересную боевую систему. Новые изменения и предстоящий DLC должны поддержать интерес к игре в ближайшие месяцы. Поклонники ждут дополнительной информации о содержании майского обновления, которое станет первым крупным дополнением для этого экшн-РПГ.