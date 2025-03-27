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ddr22
Sony может заблокировать игры PlayStation на новом Xbox
Sony угрожает блокировкой игр на Xbox, разрушая мечты о кросс-платформенности

Возможность появления нового Xbox, работающего на базе Windows, заинтересовала многих многоплатформенных геймеров. Всё больше игр PlayStation выходят на платформе Steam, и ходят слухи, что Microsoft интегрирует магазин Valve в свою новую игровую систему. Однако журналист Джез Корден из Windows Central предполагает, что Sony может заблокировать свои ПК-игры на любой консоли Xbox.
Дискуссии вспыхнули после публикации прогноза Кордена. Он сравнил ситуацию с сервисом Nvidia GeForce Now, где порт God of War для ПК сначала был доступен для стриминга, но потом удалён. Это сравнение вызвало критику со стороны Джона Кларка из XboxEra и других, назвавших его ложным.
Стоит отметить, что игры PlayStation — не единственные, отсутствующие на GeForce Now. Например, популярная игра Elden Ring также не представлена на сервисе. Nvidia взимает абонентскую плату, и издатели считают, что имеют право на долю прибыли. Это привело к поиску альтернатив, таких как Boosteroid. До вмешательства Sony, браузерная служба даже работала с портами PlayStation на Xbox.

Некоторые геймеры указали, что нет прецедентов блокировки игр Steam на компьютерах с Windows. Если новый Xbox будет использовать ОС Microsoft, Sony придётся искать творческие способы предотвращения запуска игр Steam или прекратить публикацию своих игр на платформе Valve. Поклонники PlayStation могут скоро увидеть, как ПК-порты будут работать на устройствах Microsoft.

Недавний отчёт The Verge о проекте Kennan, предполагаемом портативном игровом ПК от Asus, описывает устройство с элементами дизайна Xbox и операционной системой Windows. Корден уверен, что Microsoft планирует выпустить новую портативную консоль или игровой ПК к 2027 году. В условиях растущего многообразия игровых платформ, когда бывшие эксклюзивы Xbox появляются на PS5, игроки задаются вопросом, появятся ли кросс-платформенные игры PlayStation на новых консолях Xbox.

#sony
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