В марте выйдет дополнение Graveyard of Empires для игры Hearts of Iron IV
Появление нового дополнения Graveyard of Empires для игры Hearts of Iron IV ожидается 4 марта. Hearts of Iron IV, вышедшая в 2016 году, является стратегической игрой, которая уже продала более пяти миллионов копий в Steam. Это уже не первое дополнение для игры, предыдущие DLC уже добавили интересные элементы в игровой мир. Новое DLC добавит уникальные деревья развития и сфокусируется на территориях Индии, Ирана, Ирака и Афганистана.
Индия в игре будет называться Британским Раджем, в период с 1858 по 1947 годы это было название для Британской Индии. Главной темой DLC являются имперские амбиции, встречающиеся на проблемных землях Центральной и Южной Азии. Британская империя контролировала Ирак и Индию, но стремилась расширить свое влияние на Иран и Афганистан. Однако Россия тоже имела интересы в этих регионах. Вам предстоит изменить ход истории в этом смешении политических и военных интриг и преодолеть различные трудности.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила