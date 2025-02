Появление нового дополнения Graveyard of Empires для игры Hearts of Iron IV ожидается 4 марта. Hearts of Iron IV, вышедшая в 2016 году, является стратегической игрой, которая уже продала более пяти миллионов копий в Steam. Это уже не первое дополнение для игры, предыдущие DLC уже добавили интересные элементы в игровой мир. Новое DLC добавит уникальные деревья развития и сфокусируется на территориях Индии, Ирана, Ирака и Афганистана.

Индия в игре будет называться Британским Раджем, в период с 1858 по 1947 годы это было название для Британской Индии. Главной темой DLC являются имперские амбиции, встречающиеся на проблемных землях Центральной и Южной Азии. Британская империя контролировала Ирак и Индию, но стремилась расширить свое влияние на Иран и Афганистан. Однако Россия тоже имела интересы в этих регионах. Вам предстоит изменить ход истории в этом смешении политических и военных интриг и преодолеть различные трудности.